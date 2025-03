Horoskopi i Paolo Fox për sot, e premte 14 mars 2025

Lexoni horoskopin e ditës nga Paolo Fox për të zbuluar çfarë ju rezervojnë yjet: pasqyra astrologjike për të premten, 14 mars 2025, për çdo shenjë të zodiakut. Gjithçka mbi dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Sot, qielli ju ofron mundësinë për të afirmuar vlerat tuaja dhe për të ndjekur objektivat me vendosmëri. Me Merkurin dhe Venusin në shenjë, motivimi juaj është në maksimum. Nëse keni punuar për një projekt të rëndësishëm, tani mund të korrni frytet. Mos lejoni që pengesat e vogla t’ju ndalin, pasi ky moment mund të sjellë mundësi të reja bashkëpunimi. Në dashuri, Venusi ju favorizon për takime të reja dhe nuk do të lejojë që dikush t’ju pengojë.

Demi (20 Prill – 20 Maj)

Po përjetoni një fazë zgjerimi dhe rilindjeje. Nëse më parë keni ndjerë bllokime, tani është koha për të marrë vendime të rëndësishme për të ardhmen. Për ata që punojnë në mënyrë të pavarur, ka perspektiva të mira për të kaluar sfida ligjore dhe për të bërë investime deri në mes të prillit. Dashuria mund të duket në plan të dytë, por mos e neglizhoni. Kujdesuni për shëndetin dhe mos e teproni me lodhjen fizike.

Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Dita mund të sjellë disa vonesa ose probleme të vogla për shkak të një Hëne në disonancë. Megjithatë, periudha e marsit dhe prillit premton progres të rëndësishëm. Me Jupiterin në shenjën tuaj, pengesat e mëdha nuk janë të mundshme, por mund të keni nevojë për disa rishikime në projekte. Dashuria mund të bëhet sërish protagoniste, ndërsa Merkuri dhe Jupiteri ju ndihmojnë në krijimin e lidhjeve të reja, qoftë në aspektin sentimental apo profesional.

Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Është një ditë aktive, ndaj mos e shtyni për nesër atë që mund të bëni sot. Hëna ju mbështet në bisedat familjare që keni neglizhuar prej kohësh. Në dashuri, Venusi nuk është shumë mbështetës, dhe mund të ndjeni distancë me partnerin. Ju përjetoni emocionet në mënyrë intensive dhe nuk pranoni kompromise. Nëse dikush nuk ju plotëson pritshmëritë, ndoshta tashmë e keni marrë një vendim. Në punë, kërkoni eksperienca të reja, pasi Jupiteri do të hyjë në shenjën tuaj pas disa muajsh dhe do të sjellë mundësi të reja.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Mos u ndal tani! Nesër Hëna do të jetë në një pozicion shumë të favorshëm për ju, duke ju ndihmuar të shkëlqeni në punën në grup. Luanët nuk e pëlqejnë të jenë në plan të dytë dhe një ide e mirë mund t’ju ndihmojë të bëheni sërish qendra e vëmendjes. Edhe në dashuri, yjet janë në favorin tuaj. Nëse keni një marrëdhënie të qëndrueshme, mund të planifikoni një event të rëndësishëm për verën. Prisni lajme të reja deri të dielën.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Jeni në një periudhë të ngarkuar, por më e mirë krahasuar me muajt e janarit dhe shkurtit. Qoftë nëse jeni të punësuar apo të pavarur, ndryshimet janë në horizont. Shumë çështje dhe përgjigje do të qartësohen deri në prill. Profesioni është i rëndësishëm për ju, por mos harroni që edhe ndjenjat kërkojnë vëmendje. Kohët e fundit, mund të keni qenë shumë të shpërqendruar nga detyrimet e tjera.

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Jupiteri ju favorizon, sidomos në aspektin profesional dhe në fatin tuaj të përgjithshëm. Kjo periudhë është një zgjim i madh për ju. Krahasuar me vitin 2024, ka më shumë momente të forta. Megjithatë, çështjet sentimentale janë ende të paqarta. Nëse keni përjetuar një ndarje, mund të jeni ende të pavendosur për të hapur zemrën përsëri.

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Jeni duke hyrë në një fazë të re me më shumë angazhim dhe interes. Java e ardhshme fillon me Hënën në shenjën tuaj, duke favorizuar ata që janë të përfshirë në aktivitete kreative. Do të merrni reagime pozitive, pavarësisht nga ndonjë ziliqar. Në dashuri, kërkoni qetësi dhe stabilitet. Fundjava do të sjellë një përmirësim në marrëdhëniet tuaja. Marsi është një muaj i mirë për marrëveshje të reja.

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Sot është më mirë të mos e teproni me lodhjen. Disa përgjigje të rëndësishme për punën do të vijnë midis majit dhe qershorit. Që nga mesi i shkurtit mund të keni ndjerë një barrë të madhe mbi veten, por tani duhet të reagoni. Për disa, situata është e kufizuar, për të tjerë, është thjesht një përpjekje për të ruajtur qetësinë. Nëse po ndjeni nostalgji, ndoshta është koha për një ndryshim.

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Hëna është në një pozicion të favorshëm, por nuk mjafton për të qetësuar tensionet e akumuluara kohët e fundit. Mund të ndiheni të zhgënjyer, sidomos nëse keni plane të mëdha dhe pengesa përpara. Marsi në opozitë mund të sjellë konflikte me ata që përpiqen të bllokojnë iniciativat tuaja. Mundohuni të përfundoni detyrat e rëndësishme sot, sepse nesër mund të keni tensione të reja.

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Kontaktet janë të favorizuara në këtë periudhë, qoftë në dashuri apo në punë. Megjithatë, çështjet financiare mbeten sfiduese. Hëna do të jetë më e favorshme nesër, kështu që është më mirë të trajtoni biseda të rëndësishme brenda 24 orëve të ardhshme. Merkuri dhe Venusi ju mbështesin, duke rritur dëshirën për të udhëtuar dhe për të eksploruar eksperienca të reja.

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Hëna në kundërshti mund të sjellë vonesa ose tensione të vogla, por asgjë nuk është përfundimtare. Me kalimin e muajve, do të keni zhvillime të rëndësishme, sidomos nga mesi i qershorit e tutje. Ky horoskop ju inkurajon të sqaroni çështjet në dashuri. Nëse keni njerëz që ju mbështesin, mund të ecni përpara, por nëse dikush nuk ju kupton, mund të ndjeni nevojën për të shprehur veten hapur. Kujdes me durimin!