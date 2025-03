Kostot e prodhimit në vend po rriten më pak, ulen dhe çmimet e importit

Tiranë, 7 mars 2025 – Pas një periudhe të gjatë rritjeje të vazhdueshme të kostove të prodhimit, prodhuesit në Shqipëri kanë parë një ngadalësim të këtyre kostove në muajt e fundit të vitit 2024. Sipas të dhënave të publikuara nga INSTAT, në tremujorin e katërt të vitit 2024, Indeksi i Çmimeve të Prodhimit arriti 129,4, duke krahasuar këtë periudhë me vitin 2021 si periudhë bazë.

Në krahasim me tremujorin e katërt të vitit 2023, Indeksi i Çmimeve të Prodhimit ka shënuar një rritje prej 1,0%, duke shënuar një ngadalësim në krahasim me vitin e kaluar, ku ndryshimi ishte 3,1%. Ndërkaq, krahasuar me tremujorin e tretë të vitit 2024, indeksi është rritur me vetëm 0,1%.

Rritjet më të mëdha të çmimeve janë regjistruar në disa sektorë të caktuar, ku sektori i "Industri nxjerrëse" ka pësuar një rritje prej 2,6%, pasuar nga sektori i "Energjisë elektrike, gazit, avullit dhe ajrit të kondicionuar" me 2,2%. Po ashtu, sektori i "Furnizimit me ujë, aktivitete të trajtimit dhe menaxhimit të mbeturinave" ka regjistruar një rritje me 0,5%, dhe "Industria përpunuese" me 0,4%.

Brenda këtij sektori, aktivitetet si "Shtypshkrimi dhe rigrupimi i mediave të regjistruara" dhe "Prodhimi i mjeteve të transportit, rimorkiove dhe gjysmë rimorkiove" kanë shënuar rritje me 2,3% secili, ndërsa "Prodhimi i pajisjeve elektrike" dhe "Prodhimi i pijeve" kanë pasur gjithashtu rritje të çmimeve. Nga ana tjetër, sektori i "Prodhimit të produkteve minerale jo metalike" dhe "Përpunimi i tekstileve" kanë shënuar ulje të çmimeve.

Sa i përket tregut vendas, Indeksi i Çmimeve të Prodhimit ka shënuar një rritje prej 1,3% në krahasim me tremujorin e katërt të vitit 2023. Rritja më e madhe e çmimeve është regjistruar në sektorin e "Energjisë elektrike, gazit, avullit dhe ajrit të kondicionuar" me 2,8%, pasuar nga sektori i "Industrisë përpunuese" me 0,9%. Në anën tjetër, sektori i "Industri Nxjerrëse" ka shënuar një ulje të çmimeve me 0,01%.

Po ashtu, në tregun e eksportit, Indeksi i Çmimeve të Prodhimit ka shënuar një rritje më të ulët se vitin e kaluar, me vetëm 0,5%. Ky rritje është kryesisht për sektorin e "Industri Nxjerrëse" me 4,4%, ndërsa sektori i "Energjisë elektrike, gazit, avullit dhe ajrit të kondicionuar" ka shënuar një rritje prej 0,4%. Në anën tjetër, sektori i "Furnizimit me ujë, aktivitete të trajtimit dhe menaxhimit të mbeturinave" dhe "Industria përpunuese" kanë pësuar ulje të çmimeve.

Çmimet e Importit po Ulin Ritmet e Rritjes

Një tjetër tregues pozitiv është edhe ulja e çmimeve të importit, ku Indeksi i Çmimeve të Importit për tremujorin e katërt të vitit 2024 arriti 108,0, krahasuar me vitin 2021. Ky tregues shënoi një ulje me 0,9% krahasuar me tremujorin e katërt të vitit 2023, ndërkohë që një vit më parë ulja ishte 0,5%.

Sektori që ka pësuar uljen më të madhe të çmimeve të importit është "Energjia elektrike, gazi, avulli dhe ajri i kondicionuar" me një ulje prej 5,2%, pasuar nga sektori i "Industrisë përpunuese" me 0,7%. Nga ana tjetër, sektori i "Furnizimit me ujë, aktivitete të trajtimit dhe menaxhimit të mbeturinave" ka regjistruar një rritje të çmimeve me 0,4%.

Brenda sektorit të "Industrisë përpunuese", çmimet kanë pësuar ulje në aktivitete të tilla si "Konfeksionimi i veshjeve" dhe "Përpunimi i koksit dhe rafineria e nënprodukteve të naftës", me ulje prej 2,3%, ndërsa "Prodhimi i drurit dhe produkteve prej druri" ka pësuar ulje me 2,1%. Në anën tjetër, "Prodhimi i makinerive dhe pajisjeve" ka pësuar një ulje të lehtë të çmimeve.