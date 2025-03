Politikë fiskale më proaktive për të nxitur rritjen ekonomike

Kina do të zbatojë një politikë fiskale më proaktive me përpjekje të qëndrueshme, duke përforcuar punë në pesë fusha kyçe për të nxitur rritjen ekonomike, tha ministri i Financave Lan Fo’an në një konferencë shtypi të enjten në Pekin që citon noa.al.

Sipas tij, politikat përfshijnë rregullime më të forta të deficitit, ngritjen e intensitetit të shpenzimeve, zgjerimin e emetimit të obligacioneve qeveritare, rritjen të fondeve të transfertave nga qeveria qendrore ndaj autoriteteve lokale dhe më shumë mbështetje për sektorët kyçë.

Kina ka vendosur objektivin e deficitit fiskal të këtij viti në 5.66 trilion juanë (780 miliardë dollarë), ose rreth 4% të prodhimit të brendshëm bruto (PBB) – një rritje prej 1.6 trilion juanë nga viti i kaluar.

Shpenzimet e buxhetit publik kombëtar do të rriten me 4.4%, duke arritur në 29.7 trilion juanë. Për më tepër, emetimi i obligacioneve qeveritare do të shkojë deri në 11.86 trilion juanë, ndërsa fondet e transferta nga qendra në qeveritë lokale do të rriten në 10.34 trilion juanë.

Mbështetja e përforcuar do të synojë sektorë kyçë si arsimi, sigurimi social dhe punësimi, sipas Lan. Shpenzimet për shkencë dhe teknologji do të rriten me 8.3%, duke kaluar 1.2 trilion juanë.