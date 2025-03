Parashikimi i motit/ Si do variojnë temperaturat përgjatë ditës

Parashikohet rënie e vlerave Barike, si pasojë e masave ajrore më të ftohta me origjinë veriore.

Kjo do të sjellë ndryshim të situatës atmosferike në vend.

Orët e paradites do të paraqiten me alternime kthjellimesh dhe vranësirash të shpeshta të cilat hera-herës në zonat jugore dhe pjesërisht në qendër do të gjerojnë reshje të izoluara shiu.

Gjatë orëve të pasdites dhe në vijim vranësirat do të largohen gradualisht nga i gjithë territori për tja lënë vëndin intervaleve me kthjellime.

Temperaturat e ajrit do të pësojnë sërish rënie në mëngjes, por rriten në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga -3°C vlera më e ulët e shënuar në qytetin e Peshkopisë deri në 15°C vlera maksimale në Durrës.

Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësinë mbi 45 km/h nga drejtimi Verior – Verilindor, për pasojë; në brigjet detare do të gjenerohet dallgëzim deri në 3 ballë.