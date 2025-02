Vijon moti i paqëndrueshëm, si do të jenë temperaturat

Do të vijojnë masat ajrore të ngrohta dhe të lagështa duke sjellë në territorin shqiptar mot, kryesisht të vranët.

Herë pas here vranësirat do të pësojnë zhvillim duke gjeneruar reshje të cilat në zonat Jugore do të jenë në formë rrebeshi.

Parashikohet që pjesa e dytë e ditës të mbetet me vranësira dhe shira me intensitet deri mesatar, ku sërish rrebeshe do të ketë në zonat Jugore dhe Jugperëndimore të vendit.

Temperaturat e ajrit do të rriten në orët e mëngjesit por ulen lehtë maksimumet duke luhatur vlerat ditore nga 2°C vlera më e ulët e shënuar në qytetin e Bulqizës deri në 15°C vlera maksimale që pritet të shënohet në Fier dhe Kuçovë.

Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi deri në 65 km/h nga drejtimi kryesisht Jugor – Juglindor, për pasojë në brigjet detare do të krijohet dallgëzim 6 ballë.