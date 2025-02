Si do të jetë moti në fundjavë?

Depërtimi i masave ajrore relativisht të ftohta dhe të thata do të bëjë që edhe për fundjavën moti të jetë i qëndrueshëm e kryesisht i kthjellët si dhe alternime vranësirash mesatare, më të theksuara në relievet malore të vendit.

Era do të fryjë e lehtë me drejtim kryesor veriperëndim-jugperëndim me shpejtësi mesatare 6m/s, ndërsa në zonat luginore dhe gjatë vijës bregdetare hera-herës do të arrijë deri 9m/s, shoqëruar me valëzimin në dete të ulët të forcës 1-2 ballë.