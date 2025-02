Hidhet shorti i 1/8-ave të ‘Europa League’, shmanget derbi italian

Disa e dëshironin, të tjerë jo. Në shortin e hedhur në Nyon, pas atij të Champions League, ka fituar grupi i dytë: nuk do të ketë derbi mes Romës dhe Lazios në 1/8 finale të “Europa League”.

Skuadra e Claudio Ranierit do të sfidojë Athletic Bilbaon, ndërsa Lazio e Marco Baronit do të përballet me Viktoria Plzenin. Duke shmangur një përballje direkte, të dyja ekipet nga Roma kanë shanse reale për të avancuar në çerekfinale.

1/8-t e “Europa League”, ja të gjitha çiftet:

🔹 Bodo/Glimt – Olympiacos

🔹 Fenerbahçe – Rangers

🔹 Ajax – Eintracht Frankfurt

🔹 FCSB – Lyon

🔹 AZ Alkmaar – Tottenham

🔹 Real Sociedad – Manchester United

🔹 Viktoria Plzen – Lazio

🔹 Roma – Athletic Bilbao

Kundërshtarët e Romës dhe Lazios

✅ Roma do të ketë përballë Athletic Bilbaon, një kundërshtar i vështirë. Baskët e kanë përfunduar fazën e parë në vendin e dytë, me pikë të barabarta me Lazion, por me golavarazh më të dobët. Synimi i tyre është të shkojnë sa më larg, veçanërisht sepse finalja e këtij edicioni të “Europa League” do të luhet në stadiumin e tyre, “San Mamés”.

✅ Lazio, në teori, ka një kundërshtar më të lehtë. Viktoria Plzen, e cila u kualifikua duke eliminuar Ferencvarosin, renditet e dyta në kampionatin çek, pas Slavia Pragës.

Përplasjet më interesante të kësaj faze:

👀 Real Sociedad – Manchester United është një nga duelet më të forta; legjenda e “Djajve të Kuq” përballë ambicieve të ekipit të Alguacil.

🔥 José Mourinho, i cili kaloi me sukses "play off"-et me Fenerbahçen, do të përballet me Rangers.

⚔️ Ajax – Eintracht Frankfurt pritet të jetë një sfidë shumë e ekuilibruar.

⚡ AZ Alkmaar shpreson të bëjë një tjetër surprizë, këtë herë kundër Tottenhamit, pasi eliminoi Galatasaray.

Lajm i mirë për futbollin italian është se Roma dhe Lazio janë në anë të ndryshme të shortit. Kjo do të thotë që dy ekipet romane nuk mund të përballen as në çerekfinale dhe as në gjysmëfinale, por vetëm nëse të dyja arrijnë në finale.

🔹 Lazio, nëse kalon Viktoria Plzenin, do të përballet me fituesin e çiftit Bodo/Glimt – Olympiacos.

🔹 Roma, në rast kualifikimi ndaj Athletic Bilbaos, do të ketë përballë një ndeshje të vështirë ndaj fituesit të Fenerbahçe-Rangers.

Ja skema e plotë e çerekfinaleve të “Europa League”:

🔹 AZ Alkmaar/Tottenham 🆚 Ajax/Eintracht Frankfurt

🔹 Bodo/Glimt – Olympiacos 🆚 Viktoria Plzen – Lazio

🔹 Roma – Athletic Bilbao 🆚 Fenerbahçe – Rangers

🔹 FCSB – Lyon 🆚 Real Sociedad – Manchester United