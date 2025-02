Lista e barnave të rimbursueshme hyn në fuqi më 1 mars

Tiranë, 20 Shkurt 2025 – Qeveria e Shqipërisë ka miratuar listën e barnave të rimbursueshme për vitin 2025, e cila do të hyjë në fuqi më 1 mars. Lista mbetet e pandryshuar krahasuar me vitin 2024, ku janë përfshirë gjithsej 1,345 alternativa mjekimi. Këtë vit, nuk do të ketë shtesa të reja në listën e barnave të rimbursueshme, e cila përfshin 38 principe aktive të reja dhe 18 forma doza të reja të shtuar vitin e kaluar.

Fondi i rimbursimit për vitin 2025 është përcaktuar në 12,6 miliardë lekë (rreth 126 milionë euro), një rritje e vogël nga 12 miliardë lekë (120 milionë euro) që ishte në vitin 2024. Megjithatë, ky fond mbulon vetëm një pjesë të shpenzimeve totale për barnat, pasi importet farmaceutike për vitin 2024 arritën në 28,1 miliardë lekë (rreth 281 milionë euro).

Në vitin 2024, vetëm 42.6% e importeve farmaceutike u mbulua nga fondet e rimbursimit, ndërsa pjesa tjetër, rreth 160 milionë euro, u pagua nga qytetarët shqiptarë. Kostot e shpenzimeve për barnat vazhdojnë të rriten, veçanërisht për shkak të plakjes së popullsisë dhe rritjes së nevojave për mjekim.

Sipas të dhënave, Shqipëria, si një nga vendet me të ardhura më të ulëta në Europë, përballet me një problem të madh në lidhje me kostot e larta të shërbimeve shëndetësore. Në këtë kontekst, shqetësimi për rimbursimin e barnave është në nivele të larta, duke prekur më shumë ata që vuajnë nga sëmundje kronike dhe sëmundje të rralla, të cilët shpesh duhet të paguajnë nga xhepi për terapitë që nuk janë të përfshira në listat e rimbursueshme.

Shqiptarët janë ndër më të shqetësuarit në Rajon për kostot e shërbimeve shëndetësore, sipas sondazheve të fundit të zhvilluara nga Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal.