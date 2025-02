Moti merr kthesë të martën, ç’pritet të ndodhë me temperaturat

Tiranë – Meteorologia Tanja Porja ka paralajmëruar se kushtet e motit do të përmirësohen nga e martë, duke shënuar një kthesë të rëndësishme në temperaturat dhe reshjet e shiut dhe dëborës.

Reshje të herëpashershme dhe rënie e temperaturave

Në një deklaratë të saj, Porja tha se gjatë ditës së sotme pritet reshje të herëpashershme, kryesisht në veri dhe zonat qendrore të Shqipërisë, ndërsa reshjet në jug do të jenë më të pakta. Ajo shtoi se deri vonë në mbrëmje, situata do të përmirësohet në të gjithë territorin shqiptar, me reshje të pakta që do të mbeten vetëm në zonat kufitare lindore.

Temperaturat në orët e para të ditës do të jenë në nivele të ulëta, me vlera rreth 0 deri në -1 gradë Celsius. Pasditja do të sjellë një ngritje të përkohshme të temperaturave, që mund të arrijnë deri në 15-16 gradë Celsius.

Ndryshimet e motit nga e martë në vijim

Sipas meteorologes, nga e martë pritet që reshjet të pakësohen, me dëborë që do të vazhdojë të bjerë vetëm në zonat veriore. Për të mërkurën, situata pritet të jetë e ngjashme, me mundësi për flokë dëbore gjatë momenteve të shkurtra. Nga e enjtja deri në fundjavë, mundësitë për reshje janë thuajse të përjashtuara.

Temperaturat do të ulen ndjeshëm

Në lidhje me temperaturat, Porja theksoi se ato do të pësojnë një rënie të ndjeshme, duke filluar nga sot me një ulje prej 2-3 gradësh krahasuar me fundjavën. Nga e martë dhe në vijim, temperaturat minimale pritet të bien deri në -7 gradë Celsius. Porja gjithashtu theksoi se temperatura në mëngjes do të ulet me të paktën 2 gradë dhe që kjo tendencë do të vazhdojë edhe për ditët e ardhshme.

Parashikimi për ditët në vijim

Për nesër, meteorologia ka parashikuar një temperaturë minimale prej -3 gradë Celsius dhe një maksimum prej 14 gradë. Më tej, gjatë ditëve në vijim, temperaturat do të mbeten në nivele shumë të ulëta, me vlera që mund të shkojnë deri në -7 gradë Celsius.