Reshje dhe acar, si pritet moti për fundjavën? Flet meteorologu i njohur

Dita e sotme mbetet nën ndikimin e vranësirave të shpeshta të cilat herë pas herë do të gjenerojnë reshjet të pakta shiu.

Meteorologu i Meteoalb, Hakil Osmani tha se fundjava do të rikthejë reshjet e borë dhe temperaturat e ulëta në zonat malore.

Dita e shtunë do të jetë me mot të vranët dhe reshje të pakta shiu, ndërsa në zonat malore rikthehen reshjet e borës. Pjesa e dytë e të shtunës e në vijim do kemi intervale me kthjellime, e diela do të jetë me kalime të lehta të vranësirave.

E shtuna sjell një rritje të lehtë të temperaturave, e diela sjellë rënie të temperaturave duke bërë që në zonat malore temperaturat e ulëta të jenë deri në -4 gradë celsius, ndërsa temperaturat e larta do të jenë rreth 4 gradë në rang territori.