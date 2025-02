Parashikimi i motit/ Kthjellime dhe vranësira të pakta, temperatura deri në 17 gradë C

Ditën e premte vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme.

Moti parashikohet i kthjellët, megjithatë nuk do të mungojnë alternime vranësirash mesatare dhe lokalisht deri të dendura(kalimtare), të përqendruara në relievet malore të vendit.

Era do të fryjë me drejtim verilindje-juglindje me shpejtësi mesatare 2-7m/sek, ndërsa në lugina dhe bregdet era hera-herës do të arrijë shpejtësi 7-14m/sek, shoqëruar me dallgëzim në dete të forcës 2-3ballë.

Temperaturat parashikohen: në zonat malore -3 deri 9°C në zonat e ulëta 2 deri 17°C në zonat bregdetare 4 deri 16°C.