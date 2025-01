Elon Musk dhe katër të tjerë pritet të thyejnë rekordet e pasurisë! Kush do të jetë trilioneri i parë në botë?

Lërini anash miliarderët, sepse trilionerët e parë janë në rrugën e tyre. Pesë njerëz pritet të grumbullojnë të paktën 1 trilion dollarë pasuri brenda dekadës së ardhshme, nëse tendencat aktuale vazhdojnë, sipas raportit vjetor të pabarazisë të Oxfam.

Shefi ekzekutiv i Tesla dhe SpaceX, Elon Musk, aktualisht personi më i pasur në botë me vlerë më shumë se 430 miliardë dollarë, pritet të bëhet trilioner në pak më pak se pesë vjet.

Së shpejti atij do t’i bashkohet themeluesi i Amazon, Jeff Bezos, themeluesi i Oracle, Larry Ellison, CEO i Meta, Mark Zuckerberg dhe CEO i LVMH, Bernard Arnault dhe familja e tij.

Bëhet e ditur se publikimi i raportit, vjen një ditë para inaugurimit të presidentit të sapozgjedhur Donald Trump.

Ndër tjera, 2024 ishte një vit shumë fitimprurës për individët dhe familjet më të pasura në botë, i nxitur pjesërisht nga rritja e tregut të aksioneve në SHBA, zbuloi Oxfam.

Vlera e tyre neto, u zgjerua aq shpejt sa Oxfam rishikoi vlerësimin e tij nga viti i kaluar se vetëm një trilioner, do të kurorëzohej në dekadën e ardhshme.

“Kjo është një shumë e paimagjinueshme”, tha Rebecca Riddell, drejtuese e lartë e politikave në Oxfam America.

“Kjo pabarazi ekstreme nuk është asgjë për të festuar”, shtoi ajo.

Radhët e klasës së miliarderëve vitin e kaluar, u rritën me pak më shumë se 200 në afro 2770 persona, shkruan CNN.

Pasuria e tyre u rrit me 2.1 trilion dollarë, tre herë më shpejt se një vit më parë, në një total prej 15 trilion dollarë.

Ndërkohë, numri i njerëzve që jetojnë në varfëri është afërsisht i njëjtë me atë të vitit 1990, sipas raportit, duke cituar të dhënat e Bankës Botërore.

Pasuri e trashëguar

Raporti i Oxfam i këtij viti, i titulluar “Takers not Makers”, thekson gjithashtu se më shumë se një e treta e pasurisë së miliarderëve rrjedh nga trashëgimia.

Në vitin 2023, më shumë miliarderë e mblodhën pasurinë e tyre përmes trashëgimisë sesa përmes sipërmarrjes për herë të parë.

Dhe në SHBA, taksa e pasurisë është shkatërruar nga shkurtimet e taksave dhe strategjitë për ta shmangur atë.

Fuqia politike në rritje

Të pasurit po ushtrojnë gjithashtu, gjithnjë e më shumë ndikim mbi politikën. Rasti i tillë, sipas Oxfam, është administrata e ardhshme Trump.

Ajo është e pajisur me gati një duzinë njerëzish me vlerë të paktën 1 miliard dollarë vetë ose me bashkëshortët e tyre, duke e bërë atë një nga më të pasurat në histori.

Musk, i cili shpenzoi më shumë se 260 milionë dollarë në fushatën e Trumpit në vitin 2024, po shërben si këshilltar i shquar i presidentit të zgjedhur dhe po bashkëdrejton të ashtuquajturin Departamenti i Efikasitetit të Qeverisë.

Në fjalimin e tij lamtumirës nga Zyra Ovale javën e kaluar, presidenti Joe Biden paralajmëroi për përqendrimin e pushtetit mes “shumë pak njerëzve ultra të pasur”.

“Sot, një oligarki po merr formë në Amerikë me pasuri, fuqi dhe ndikim ekstrem që kërcënon fjalë për fjalë të gjithë demokracinë tonë, të drejtat dhe liritë tona themelore dhe një mundësi të drejtë për të gjithë për të ecur përpara”, tha Biden.