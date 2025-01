‘Melania Coin’/ Zonja e Parë e ardhshme amerikane lançon kriptomonedhën e saj, ja vlera e arritur?

SHBA- Zonja e parë e ardhshme amerikane, Melania Trump, ka lançuar një kriptomonedhë në prag të inaugurimit të bashkëshortit të saj si president 47-të i SHBA-ve. Faqja e internetit për kripton Melania, thotë se është një aset kripto i krijuar dhe gjurmuar në blockchain Solana. Njoftimi vjen një ditë pasi Presidenti i zgjedhur Donald Trump lançoi kriptomonedhën $Trump. Të dyja monedhat janë rritur, por sipas ekspertëve, kanë parë tregti të paqëndrueshme.

“Meme zyrtare e Melania është ‘live’! Ju mund të blini $MELANIA tani", postoi ajo në platformën sociale X të dielën.

Sipas faqes së internetit të CoinMarketCap, $Trump ka një vlerësim total tregu prej rreth 12 miliardë dollarë, ndërsa $ Melania qëndron në rreth 1.7 miliardë dollarë. Trump e kishte quajtur më parë kripto-n “mashtrim”, por gjatë fushatës zgjedhore të vitit 2024 u bë kandidati i parë presidencial që pranoi asete dixhitale si donacione.

Në gjurmët e fushatës, Trump tha gjithashtu se do të krijonte një rezervë strategjike bitcoin dhe do të emëronte rregullatorët financiarë që do të marrin një qëndrim më pozitiv ndaj aseteve dixhitale. Në vazhdën e fitores së Trump, bitcoin u hodh në një nivel rekord dhe aktualisht tregtohet me 140,000 dollarë, sipas platformës së tregtimit të kriptove Coinbase.