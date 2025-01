Van Dijk iu vetofrua Real Madridit si lojtar i lirë, ja pse holandezi mori ‘jo’ e prerë nga merenguesit

Nuk është vetëm Real Madridi që kërkon vazhdimisht përforcime për të ruajtur konkurrencën në nivelet më të larta. Ekziston edhe një listë e gjatë lojtarësh, të cilët përmes agjentëve të tyre e propozojnë veten për t’u bashkuar me klubin galaktik spanjoll. Një shembull i tillë është Virgil van Dijk, mbrojtësi qendror dhe kapiteni i Liverpool-it, kontrata e të cilit përfundon në fund të këtij sezoni.

Sipas raportimeve të gazetarëve spanjollë të “Relevo”, agjentët e 33-vjeçarit holandez kanë kontaktuar drejtuesit e Real Madridit për të shprehur gatishmërinë e lojtarit për t’u transferuar në ekipin e bardhë nga vera e vitit 2025. Pavarësisht nevojës së Carlo Ancelottit për një përforcim në mbrojtje, me Militao të dëmtuar dhe Alaba ende të pasigurt, propozimi u refuzua nga drejtuesit madrilenë.

Arsyeja? Nuk ka të bëjë me çmimin, pasi Van Dijk do të vinte si lojtar i lirë në qershor. Thjesht, ai nuk përputhet me profilin që klubi po kërkon, duke marrë parasysh moshën dhe gjendjen e tij fizike. Ky vendim reflekton qartësisht strategjinë e Real Madridit për të investuar në të ardhmen dhe besuar te lojtarët e rinj, ose ata që tashmë janë pjesë e ekipit.

Me lojtarë si Rudiger, Militao (që po rikuperohet nga një dëmtim i rëndë në ligamentin e përparmë të gjurit) dhe Alaba, për të cilin ka shpresë për rikthim të plotë, Real Madridi ndjen siguri. Gjithashtu, talenti i ri Raul Asencio ka treguar potencial për të qenë pjesë e ekipit të parë, ndërsa Tchouameni ka demonstruar aftësinë për t’u përshtatur edhe si mbrojtës kur është e nevojshme.