Kush është Julian Gjoshi, autori i dyshuar për ATENTATIN në Ndroq? Lidhje kriminale me figura të njohura dhe…

Julian Gjoshi, i dyshuari për vrasjen e 50-vjeçarit Alfred Dedja në Ndroq, është një emër i njohur për policinë shqiptare. Ai u arrestua më 19 janar 2021 për armëmbajtje pa leje, pas një aksioni të policisë në Tiranë. Gjoshi, atëherë 23 vjeç, u kap gjatë një kontrolli rutinë në bulevardin “Gjergj Fishta”, ndërsa po udhëtonte me një mjet tip “Ford”. Gjatë kontrollit, forcat e rendit gjetën një armë zjarri tip “Beretta” dhe 10 fishekë, duke e proceduar atë për armëmbajtje pa leje. Gjithashtu, një pasagjer i tij, shtetasi E. B., u procedua penalisht për moskallëzim të krimit.

Pavarësisht arrestimit, Gjoshi u lirua pas një periudhe të shkurtër, duke u kthyer në një person që policia do ta kishte nën mbikëqyrje për një kohë të gjatë. Tashmë, ai është shpallur në kërkim për vrasjen e Alfred Dedjës, ngjarje që ka ndodhur më 1 dhjetor 2024 në një lokal në Ndroq, ku Gjoshi dyshohet se ka qëlluar për vdekje Dedjën.

Vrasja në Ndroq dhe kërkimi për Gjoshin

Ngjarja e ndodhur në Ndroq ka tronditur opinionin publik, pasi ka ndodhur në një lokal të njohur pranë “Kështjella”. Sipas të dhënave të para, autoritetet dyshojnë se vrasja ka ndodhur pas një konflikti mes Gjoshit dhe viktimës, Alfred Dedja. Gjoshi ka hyrë në lokal dhe ka qëlluar Dedjën, ndërsa ka lënë pas edhe një grumbull dëshmish të tronditura.

Dëshmitarët kanë raportuar se pas ngjarjes, viktima është transportuar me urgjencë në spital, por nuk ka mundur t’i mbijetojë plagëve të rënda. Policia ka nisur menjëherë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe ka identifikuar Julian Gjoshi si autorin e dyshuar të krimit. Aktualisht, Gjoshi është shpallur në kërkim dhe forcat e rendit janë në kërkim të tij për të ndaluar veprimet e tij dhe për të zbardhur më tej ngjarjen.

Lidhjet me krimet e mëparshme dhe rreziku i përsëritjes së akteve të dhunshme

Rasti i Julian Gjoshi është një shembull tjetër i risive të kriminalitetit që ka ndodhur në vend, ku personat me precedentë penalë, edhe pse të arrestuar dhe të dënuar për krime të tjera, arrijnë të jenë të përfshirë në akte të tjera të dhunshme. Në vitin 2021, pas arrestimit të Gjoshit për armëmbajtje pa leje, ai u bë një emër i njohur për organet e rendit, dhe tani, me dyshimin për vrasjen e Dedjës, ai është kthyer në një person që do të duhet të përballet me drejtësinë për një tjetër krim të rëndë.

Po ashtu, lidhjet e tij me individë të tjerë të përfshirë në krime të dhunshme, si Altin Hajri, i cili është shpallur në kërkim për vrasjen e Jan Prengës, mund të nënkuptojnë se ngjarja mund të ketë një dimension më të gjerë të konflikteve të grupimeve kriminale, për të cilat policia po heton.

Në një kohë kur kriminaliteti është një nga shqetësimet më të mëdha të shoqërisë, ngjarja e vrasjes së Dedjës dhe përfshirja e Julian Gjoshi-t tregon se edhe personat me precedentë penalë vazhdojnë të rrezikojnë sigurinë e qytetarëve. Sidoqoftë, policia po punon intensivisht për kapjen e autorit të dyshuar dhe zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarje tragjike.