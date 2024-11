Rinovon Guardiola, presidenti e ‘shenjtëron’: Uria e tij për përmirësim dhe suksese mbetet e pandryshuar

Nuk mund të mungonin fjalët e Khaldoon Al Mubarak, presidentit të Manchester City, pas rinovimit të kontratës së Guardiolës deri në vitin 2027:

"Si çdo tifoz i City, jam i lumtur që udhëtimi i Pep me ne do të vazhdojë. Falë përkushtimit, pasionit dhe mendimit të tij inovativ do të vazhdojnë të formësojnë panoramën e lojës.

Uria e tij për përmirësim dhe sukses mbetet e pandryshuar, ndaj përfituesit e drejtpërdrejtë do të vazhdojnë të jenë lojtarët tanë dhe stafi teknik, kultura e klubit tonë dhe futbolli anglez në përgjithësi.

Ky rinovim do të bëjë që Pep të qëndrojë më shumë se një dekadë si trajner i Manchester City, do t’i japë mundësinë atij të vazhdojë të rishkruajë librat e rekordeve menaxheriale".