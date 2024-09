Davies mes rinovimit dhe lamtumirës: Çfarëdo që të ndodhë, Bayern Munich do të mbetet gjithmonë në zemrën time

Bayern Munich nuk i ka humbur ende shpresat për ta mbajtur mbrojtësin e krahut, Alphonso Davies, në të ardhmen, pavarësisht se kontrata i skadon në fund të sezonit. Ndërkohë, Real Madridi vazhdon përpjekjet për ta marrë atë, duke përfituar nga fakti se del lojtar i lirë verën e ardhshme.

Siç raportojnë mediat gjermane, klubi bavarez do të durojë deri në momentin e fundit për të rinovuar kontratën e anësorit kanadez. Javët në vijim do të vendosë në tryezë një ofertë të re për ta larguar nga “radarët” e Real Madridit.

Në fakt, rinovimi i afërt i Ferland Mendy dhe paraqitjet e mira të Fran Garcia e kanë ftohur pak interesin e “Los Blancos” për mbrojtësin e krahut kanadez, me klubin madrilen që me sa duket është fokusuar më shumë në kërkimin e një qendërmbrojtësi për sezonin e ardhshëm.

“Tani luaj për Bayern Munich dhe i gjithë përqendrimi im është te kjo skuadër, – shpjegoi Davies pas ndeshjes së fundit të kampionatit. – Unë dua të fitoj çdo ndeshje, kjo është ajo që po mendoj për momentin. Nuk mendoj për asgjë tjetër, veçse të bëj më të mirën me fanellën e Bayernit. Pavarësisht nëse do të qëndroj apo do të largohem në fund të sezonit, unë do ta mbaj gjithmonë në zemrën time këtë klub”.

Kjo ishte fjalia e fundit, e cila duket se nuk u jep shumë shpresë tifozëve të klubit gjerman për një zgjatje të mundshme të kontratës.