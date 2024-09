Balotelli kërkon ekip dhe betohet: Kam ndryshuar për mirë, dua të kthehem në Serie A

Me rastin e derbit të Milanos, Mario Balotelli rikthehet në qendër të vëmendjes me një intervistë ekskluzive për “Dazn”, e cila do të transmetohet të dielën e 22 shtatorit në orën 20:45, me titull “Mario Balotelli, tani do të flas”.

Lojtari, i cili ka veshur ngjyrat e të dyja skuadrave në të kaluarën, flet për veten dhe nxjerr në pah personalitetin e tij, duke treguar një anë të re. Nga eksperiencat e tij te Milani dhe Interi, në përgatitjen për kapitullin e ardhshëm të karrierës, nga momentet e vështira, familja dhe lidhja me Serie A. Ja disa pasazhe nga intervista, që pret të publikohet.

Për Morattin: "Unë nuk mendoj se do të ketë më një president si Moratti në historinë e futbollit. Praktikisht ia kam borxh karrierën time. Ai më dha një ëndërr, një karrierë, por më dha edhe një përgjegjësi të madhe".

Për Alvaro Morata te kuqezinjtë: "Milani nuk është një realitet i thjeshtë, por nuk e shoh atë në kushte të këqija. Mendoj se Alvaro mund të bëjë mirë, sinqerisht. Është i fortë, lojtarë si ai përshtaten kudo".

Më pas, sulmuesi italian flet për të ardhmen e vetes: "Dua të kthehem në Serie A, prandaj jam ende në shtëpi. Kam marrë oferta nga jashtë, por kam ngadalësuar gjithçka, sepse kam shpresën për t’u rikthyer në Serie. A. Nuk ka ekipe me të cilat nuk do të isha rehat, më mirë duhet të mendoj se cilat mund të mos jenë të përshtatshme për mua.

Nuk e kuptoj se çfarë paragjykimi kanë njerëzit për Balotellin. Kam pasur mosmarrëveshje me disa trajnerë, por të gjithë debatojnë. Në karrierën time nuk kam prishur kurrë një dhomë zhveshjeje. Sot dëgjojmë për doping, drogë, baste… Unë kam qenë gjithmonë larg këtyre gjërave, çfarë kam bërë kaq serioze?

Kam kaluar momente kur jam ndjerë i vetëm, i pamotivuar, i pambrojtur… Në ato momente edhe kam gabuar. Kam pasur familjen time afër, e cila më ka ndihmuar të ndërmarr një rrugëtim psikologjik. Mendoj se të gjithë kemi trauma, tani kam më shumë ndërgjegjësim për veten time. Tani e di si ta kontrolloj veten, keqardhja është që nuk e bëra më herët”.