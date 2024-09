Çudit Elon Musk: Nëse Kamala Harris fiton, nuk do të shkojmë kurrë në Mars!

SHBA- Elon Musk tha se ish-presidenti Donald Trump do të bënte një punë më të mirë si lideri i ardhshëm i SHBA-së sesa nënpresidentja aktuale Kamala Harris. Komentet e biznesmenit pasojnë një debat të parë të diskutueshëm midis dy kandidatëve të martën mbrëma, të organizuar nga ABC. Përmes një postimi në X, Musk tha se ndërsa Harris tejkaloi pritshmëritë e shumicës së njerëzve në përballjen me Trump, asaj ende i mungon aftësia e tij për të prodhuar rezultate reale.

“Kur bëhet fjalë për kryerjen e gjërave, jo vetëm për të thënë fjalë të këndshme, unë besoj fuqimisht se Trump do të bëjë një punë shumë më të mirë”, tha Musk.

Ai tha se nëse Harris do të kishte aftësinë për të bërë gjëra të mëdha, ajo do ta kishte demonstruar atë gjatë mandatit të saj si dora e djathtë e Presidentit Joe Biden, pasi Biden rrallë shfaqet në punë, kështu që ajo është praktikisht në krye. Në një postim të veçantë, ai shpjegoi se SHBA-ja ka nevojë për reforma të rëndësishme të qeverisë për të ecur përpara dhe të lejojë që të bëhen gjëra të mëdha, të cilat ai tha se nuk do të vijnë nga Harris.

“Ne kurrë nuk do të arrijmë Marsin nëse Kamala fiton”, përfundoi Musk, i cili është i njohur për investimet e tij në udhëtimet hapësinore dhe teknologjinë.

Debati i së martës u pa gjerësisht si vendimtar për rezultatin e zgjedhjeve, pasi sondazhet tregojnë aktualisht një garë të ngushtë. Gjatë gjithë ngjarjes, e cila kaloi 90 minutat e planifikuara, Trump dhe Harris u përplasën me njëri-tjetrin si për politikën e brendshme ashtu edhe për atë të jashtme, duke përfshirë të drejtat e abortit, imigracionin dhe luftërat tregtare. Dy kandidatët shpesh ndërprenë njëri-tjetrin dhe shkëmbyen akuza për problemet me ekonominë e SHBA dhe konfliktin në Ukrainë.