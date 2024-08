Arsenal-Arteta, përpara së bashku për një kohë të gjatë. Rinovimi pas merkatos verore

Mikel Arteta së shpejti do të rinovojë kontratën me Arsenalin. Marrëdhënia mes trajnerit, drejtorit sportiv Edu dhe pronësisë së klubit është aq e fortë, sa që bisedimet formale nuk konsiderohen të nevojshme. Disa bisedime, joformalisht, janë bërë tashmë. Biseda ishte e rrjedhshme dhe ekziston besimi se klubi do të bëhet gjithnjë e më i fortë në vitet në vijim, nën drejtimin e trajnerit spanjoll.

Kontrata aktuale e Artetës me Arsenalin skadon në fund të këtij sezoni, por nuk ka asnjë nxitim nga ana e tij, apo e klubit për ta finalizuar një marrëveshje të re, pasi ka përafrim total në vizion. Pra, asnjë presion për t’i detyruar negociatat, të cilat ndoshta do të përfundojnë kur të përfundojë merkatoja verore.

Arteta tha se rinovimi i tij do të ndodhë në mënyrë krejt normale. Vëmendja e trajnerit spanjoll dhe e drejtorit sportiv Edu për momentin është kompletimi i skuadrës, për të siguruar një fillim të mbarë të sezonit. Mes palëve ka qetësi maksimale, asnjë nxitim për procesin kontraktual, i cili sigurisht do të përfundojë në javët në vijim. Kjo është raportuar nga “Sky Sports UK”.