‘U përpoqa t’i ndal, por…’ Detaje të reja për tragjedinë, bashkëshorti ndodhej në shtëpi

Një ngjarje e rëndë ka tronditur qytetin e Catanzaros në Itali, ku gjatë natës një grua 46-vjeçare dhe dy nga tre fëmijët e saj të vegjël humbën jetën, ndërsa vajza e tretë, 5 vjeç e gjysmë, ndodhet në gjendje shumë të rëndë në repartin e reanimacionit në spitalin “Magna Grecia”.
Sipas një rindërtimi paraprak të policisë, ende nën hetim, gruaja, Anna Democrito, e cila punonte si operatore shëndetësore në një strukturë për të moshuarit, dyshohet se është hedhur nga dritarja e banesës në katin e tretë, duke marrë me vete edhe tre fëmijët.
Dy prej tyre, një djalë 4 vjeç dhe një foshnjë 4 muajshe, ndërruan jetë në vend. Vajza më e madhe u dërgua me urgjencë në spital dhe po lufton për jetën.
Shkaqet e këtij veprimi ekstrem mbeten ende të paqarta. Hetuesit po analizojnë situatën personale dhe familjare të gruas, ndërsa ndër pistat e para përmenden edhe probleme të mundshme psikologjike, të cilat mbeten për t’u verifikuar.
Personat që e njihnin e përshkruajnë si një njeri të rezervuar, të qetë dhe shumë të lidhur me besimin fetar, aktive edhe në jetën e komunitetit lokal.
Në momentin e ngjarjes në banesë ndodhej edhe bashkëshorti, i cili tregoi se ka kuptuar çfarë po ndodhte dhe është përpjekur të ndërhyjë menjëherë.
Megjithatë, siç pohoi, gjithçka kishte ndodhur shumë shpejt. Ai ka zbritur në rrugë dhe ka tentuar t’u japë ndihmë fëmijëve në pritje të mbërritjes së shërbimeve të urgjencës.
