Shumë e rëndë në Itali: Nëna hidhet nga ballkoni me të tre fëmijët, vetëm një shpëton

Tragjedi gjatë natës në Catanzaro të Italisë. Një grua dhe dy fëmijë të vegjël, një 4 vjeç dhe një foshnjë 4 muajshe, humbën jetën, ndërsa një vajzë tjetër 5 vjeç e gjysmë ndodhet në gjendje të rëndë në reanimacion, pasi nëna u hodh nga dritarja duke i mbajtur në krahë të tre fëmijët.
Ngjarja e rëndë ndodhi në një lagje periferike të qytetit. Gruaja, 46-vjeçarja Anna Democrito, e cila punonte si operatore shëndetësore në një strukturë kujdesi për të moshuarit, i kishte zgjuar fëmijët gjatë natës, i kishte veshur me rroba festive dhe më pas i kishte marrë në krahë para se të hidhej nga kati i tretë.
Si pasojë e rënies, ajo dhe dy djemtë e saj, 4 muajsh dhe 4 vjeç, ndërruan jetë në vend. Vajza tjetër, 5 vjeç e gjysmë, mbijetoi, por ndodhet në gjendje kritike në spitalin e qytetit.
Në vendngjarje ndërhynë forcat e policisë, shërbimi i urgjencës dhe ekspertët e mjekësisë ligjore të Universitetit “Magna Grecia”. Hetimet po drejtohen nga prokurorja e gatshme, Graziella Viscomi.
Shkaqet e këtij veprimi ekstrem nuk janë ende të qarta. Sipas të dhënave paraprake të policisë, dyshohet se gruaja vuante nga probleme të lehta psikike.
Fqinjët e përshkruajnë si një person të qetë, të rezervuar dhe shumë fetar.
Në momentin e ngjarjes në banesë ndodhej edhe bashkëshorti i saj, i cili u zgjua nga zhurmat. Sapo kuptoi çfarë kishte ndodhur, ai doli me vrap në rrugë dhe u përpoq t’i ndihmonte fëmijët përpara mbërritjes së urgjencës, por ishte tepër vonë për dy prej tyre.
