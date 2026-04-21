Nuk ndalen zhvillimet pas vrasjes së trefishtë, një tjetër zbulim tronditës

Një i ri malazez i ka marrë jetën tre djemve me të cilët punonte në ndërtim, dy prej të cilëve u identifikuan të ishin shqiptarët Denis dhe Nezir Hoti, ndërsa një i tretë dyshohet të jetë gjithashtu shqiptar por nuk është konfirmuar identiteti i tij.
Vehad Muriç, 25 vjeç, shtetas malazez akuzohet se vrau tre shokët, me të cilët ishte në Podgoricë dhe punonte në një kantier ndërtimi.
Pas krimit ai mori arratinë, por minutat e fundit u bë një tjetër zbulim.
Vrasësi, menjëherë pas krimit, ka shkuar në qytetin e tij të lindjes ku ka ushtruar dhunë ndaj nënës së tij në shtëpinë e familjes.
Familja e ka raportuar rastin në polici dhe krimi është raportua në Podgoricë.
Midis të vrarëve ishin vëllezërit nga Rozhaja, Denis Hoti (28) dhe Nezrin Hoti (27).
Policia tha se janë vënë në dispozicion të gjitha burimet e mundshme për ta gjetur dhe arrestuar autorin e dyshuar.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
