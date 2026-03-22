Ultimatumi i Trampit, Irani: Do ju shkatërrojmë gjithçka që keni në rajon
Transmetuar më 22-03-2026, 10:07

Njësia më e lartë komanduese operative e Iranit ka paralajmëruar për hakmarrje nëse infrastruktura e karburantit dhe energjisë së vendit sulmohet nga agresioni amerikano-izraelit

Teheran – Irani paralajmëroi të dielën në mëngjes se çdo sulm ndaj objekteve të tij energjetike do të shkaktonte sulme ndaj aseteve energjetike dhe infrastrukturore të SHBA-së dhe Izraelit në rajon, sipas një deklarate të publikuar nga media shtetërore e Iranit dhe mediat gjysmëzyrtare, duke cituar një zëdhënës ushtarak iranian.

“Nëse infrastruktura e karburantit dhe energjisë e Iranit sulmohet nga armiku, e gjithë infrastruktura e energjisë, si dhe impiantet e teknologjisë së informacionit (IT) dhe të desalinizimit të ujit, që i përkasin SHBA-së dhe entitetit izraelit në rajon, do të jenë në shënjestër në përputhje me paralajmërimet e mëparshme”, tha zëdhënësi i Shtabit Qendror Khatam al-Anbiya, nënkolonel Ebrahim Zolfaqari.

Kërcënimi erdhi pasi Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, kërcënoi të godiste termocentralet iraniane nëse Irani nuk e rihapte plotësisht Ngushticën e Hormuzit brenda 48 orësh.

Që nga 28 shkurti, kur SHBA-të dhe Izraeli nisën sulmin Irani ka bllokuar Ngushticën e Hormuzit për anijet cisternë të naftës dhe gazit të lidhura me këto dy vende dhe ata që bashkëpunojnë me to.

Ndërprerja e trafikut të cisternave në rrugën ujore, që shtrihet midis Gjirit Persik dhe Detit të Omanit, ka shkaktuar një rritje të madhe të çmimeve të energjisë.

Foto: AP

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

