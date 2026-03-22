Trump lëshon ultimatum ndaj Iranit: 48 orë për të hapur ngushticën e Hormuzit ose goditen termocentralet

Ultimatumi i Trampit, Irani: Do ju shkatërrojmë gjithçka që keni në rajon
SHBA – Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka kërcënuar të sulmojë termocentralet e Iranit nëse ngushtica e Hormuzit nuk hapet plotësisht brenda 48 orëve, një përshkallëzim dramatik në tensionet rajonale që vazhdojnë tashmë për katër javë.
Deklarata e Trump erdhi të shtunën ndërsa ai përballet me presion në rritje për të siguruar lundrimin e lirë në këtë rrugë ujore strategjike. Ngushtica e Hormuzit është premtuar të mbetet e mbyllur për anijet armike nga Irani, duke shkaktuar rritje të çmimeve të naftës dhe rënie të tregjeve globale të aksioneve.
"Nëse Irani nuk hap plotësisht dhe pa kërcënim ngushticën e Hormuzit brenda 48 orëve, Shtetet e Bashkuara do të godasin dhe do të shkatërrojnë termocentralet e tyre, duke filluar nga më i madhi," deklaroi Trump.
Mediat raportojnë se kjo deklaratë vjen një ditë pas një fjalimi ku Trump premtoi përfundimin e konfliktit që ai kishte nisur së bashku me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu më 28 shkurt. Në përgjigje, ushtria iraniane paralajmëroi se do të synonte infrastrukturën energjetike të SHBA-së në rajon në rast se goditeshin facilitetet e Iranit.
Në një postim të premten në rrjetet sociale, Trump theksoi se SHBA po "i afrohej shumë përmbushjes së objektivave ndërsa konsideron përfundimin e përpjekjeve të mëdha ushtarake në Lindjen e Mesme."
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd