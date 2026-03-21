SHBA dhe Izraeli synojnë një armëpushim të përkohshëm për të fituar kohë, raportojnë mediat iraniane

Irani ka marrë informacione autentike që tregojnë se Shtetet e Bashkuara dhe regjimi izraelit kërkojnë të shpallin një armëpushim të përkohshëm në luftën me Iranin në mënyrë që të fitojnë kohë, thuhet në një raport që publikoi Press Tv.
Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli po shqyrtojnë mundësinë e shpalljes së një armëpushimi të përkohshëm në konfliktin me Iranin, raportuan sonte mediat në Iran. Rrjeti publik Press Tv tha se kjo tërheqje e përkohshme po bëhet me qëllim fitimin e kohës për përgatitje të mëtejshme ushtarake.
Press Tv ka mësuar se ky armëpushim mund të zgjasë një ose dy ditë dhe synon të krijojë hapësirë për planifikimin e një sulmi në pjesën jugore të Iranit.
Media iraniane thotë se ndërprerja e përkohshme e sulmeve mund t’u japë mundësi forcave amerikano-izraelite të rindërtojnë sistemet e radarëve dhe mbrojtjes në territoret e kontrolluara prej tyre dhe në bazat amerikane në rajon.
Sipas të njëjtit burim, balanca e forcave ka ndryshuar në 48 orët e fundit, pas disa zhvillimeve të rëndësishme, përfshirë pretendimet për goditjen e një avioni luftarak amerikan F-35 nga forcat iraniane, vijimin e bllokimit të Ngushticës së Hormuzit dhe rritjen e ndjeshme të çmimeve të naftës në tregjet ndërkombëtare.
Nga ana tjetër, autoritetet iraniane pretendojnë se kanë arritur kontroll të plotë mbi trafikun në Ngushticën e Hormuzit, një nga korridoret më të rëndësishme për furnizimin global me energji, çka ka ndikuar në rritjen e çmimeve të energjisë dhe mallrave në nivel global.
Pretendimet për goditjen e avionit F-35 janë bërë publike edhe nga Garda Revolucionare e Iranit, e cila deklaron se sistemi i saj i avancuar i mbrojtjes ajrore ka neutralizuar avionin në hapësirën ajrore të Iranit qendror. Zyrtarët amerikanë pranuan se avioni i tyre F-35 bëri ulje të detyruar pas dëmtimit që pësoi. Kjo ishte hera e parë që një avioni i këtij tipi arrihet të sulmohet me efektivitet.
Pak orë pas këtij publikimi, Presidenti Trump shkroi në rrjetin e tij social Truth se SHBA po konsideron tërheqjen e pjesshme nga operacioni në Iran.
Zhvillimet e fundit tregojnë një situatë të tensionuar dhe në ndryshim të vazhdueshëm, ndërsa përpjekjet për një armëpushim të përkohshëm mund të lidhen me kalkulime strategjike nga të gjitha palët e përfshira.
Foto: AFP
