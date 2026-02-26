Kryeministri Edi Rama bën ndryshime drastike në qeveri. Ikin Balluku dhe Spiropali!

Rokada surprizë e Ramës, ministrat që ikin e vijnë
Kryeministri Edi Rama ka bërë mbrëmjen e sotme ndryshime në kabinetin e tij qeveritar. Lëvizjet përfshijnë disa prej posteve më të rëndësishme, mes tyre Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministrinë e Brendshme, Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Mbrojtjes, si dhe Ministrinë për Marrëdhëniet me Parlamentin.
Ndryshimet në Qeveri:
Belinda Balluku largohet nga detyra; në vend të saj emërohet Albana Koçiu.
Besfort Lamallari emërohet ministër i Brendshëm, duke zëvendësuar Albana Koçiun.
Toni Gogu merr detyrën e ministrit të Drejtësisë, në vend të Besfort Lamallarit.
Ferit Hoxha emërohet ministër i Jashtëm; nga detyra largohet Elisa Spiropali.
Enea Karakafi emërohet ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, duke zëvendësuar Belinda Ballukun.
Ermal Nufi merr postin e ministrit të Mbrojtjes; largohet Pirro Vengu.
Eriona Ismaili emërohet ministre për Marrëdhëniet me Parlamentin, duke zëvendësuar Toni Gogun.
Ndryshimet pritet të formalizohen sipas procedurave kushtetuese dhe të hyjnë në fuqi pas dekretimit përkatës.
