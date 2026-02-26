Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Rokada surprizë e Ramës, ministrat që ikin e vijnë
Transmetuar më 26-02-2026, 20:21

Kryeministri Edi Rama ka shpallur sonte ndryshime të mëdha në qeveri.

Përfundimisht është larguar nga qeveria Belinda Balluku.

Albana Koçiu shkarkohet nga detyra e ministrisë së Brendshme dhe emërohet zëvendëskryeministre.

Besfort Lamallari ikën nga ministër i Drejtësisë dhe emërohet ministër i Brendshëm në vend të Albana Koçiut.

Ministër i Drejtësisë emërohet Toni Gogu.

Elisa Spiropali shkarkohet nga ministre e Jashtme. Në vend të saj emërohet Ferit Hoxha, ish ambasadori i Shqipërisë në OKB.

Është shkarkuar edhe ministri i Mbrojtjes Pirro Vengu. Është emëruar në vend të tij Ermal Nufi.

Erjona Ismaili është emëruar ministre për Marrëdhëniet me Parlamentin. Ajo zëvendëson Toni Gogun që u bë ministër i Drejtësisë.

Ministër i Infrastrukturës dhe Energjitikës, emërohet Enea Karakaçi.

