Media austriake zhduk artikullin ku fliste për video pikante të Belinda Ballukut
Transmetuar më 25-02-2026, 16:08

Faqja austriake e lajmeve exxtra24.at ka fshirë orët e fundit artikullin e publikuar dje për Belinda Ballukun ku ndalej në një video të nxehtë që sipas saj qarkullon dhe ka detaje të forta kompromentuese.

Artikulli mbante autorësinë e kryeredaktorit të këtij webi informativ, Rafael Haslauer.

Faqja është pjesë e mediave dixhitale të kompanisë Star Troopers Digital GmbH në Austri, sipas seksionit Impressum të publikuar nga exxtra24.at.

Është e paqartë përse kjo media e ka fshirë artikullin e publikuar ditën e djeshme, i cili i indeksuar në Google, mori jehonë dhe në median shqiptare. /noa.al

