Media austriake zhduk artikullin ku fliste për video pikante të Belinda Ballukut

Faqja austriake e lajmeve exxtra24.at ka fshirë orët e fundit artikullin e publikuar dje për Belinda Ballukun ku ndalej në një video të nxehtë që sipas saj qarkullon dhe ka detaje të forta kompromentuese.
Artikulli mbante autorësinë e kryeredaktorit të këtij webi informativ, Rafael Haslauer.
Faqja është pjesë e mediave dixhitale të kompanisë Star Troopers Digital GmbH në Austri, sipas seksionit Impressum të publikuar nga exxtra24.at.
Është e paqartë përse kjo media e ka fshirë artikullin e publikuar ditën e djeshme, i cili i indeksuar në Google, mori jehonë dhe në median shqiptare. /noa.al
