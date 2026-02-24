Media austriake flet për një video të nxehtë të Belinda Ballukut

PËRDITËSIM: Media austriake zhduk artikullin ku fliste për video pikante të Belinda Ballukut
Një media austriake ka publikuar një artikull që hedh dritë mbi një aferë të bujshme politike në Shqipëri, duke vendosur në qendër të raportimit zëvendëskryeministren dhe ministren e Infrastrukturës, Belinda Balluku.
Sipas publikimit, çështja përfshin hetime për korrupsion nga SPAK, tensione të forta politike dhe qarkullimin e një videoje të supozuar komprometuese, zhvillime që, sipas medias në fjalë, po tronditin skenën politike në Tiranë.
Shkrimi i plotë:
Akuza ndaj zëvendëskryeministres: Video seksuale, tensione politike dhe hetime tronditin Tiranën – exxtra24.at
Nga Rafael Haslauer
Në Shqipëri aktualisht po grumbullohen thashetheme, hetime dhe tensione politike në një aferë që po trondit qendrën e pushtetit në vend. Në qendër qëndron zëvendëskryeministrja dhe ministrja e Infrastrukturës (ende) në detyrë, Belinda Balluku. Ndërsa procedurat juridike po marrin vrull, paralelisht një video e supozuar seksuale po shton edhe më shumë ndjeshmërinë e çështjes – me pasoja të mundshme që shkojnë përtej figurës së vetë ministres.
Origjina e videos e paqartë – material komprometues në dosje
Sipas informacioneve nga sinjalizues shqiptarë (whistleblower), në rrjetet sociale po qarkullon një video komprometuese që i atribuohet Belinda Ballukut. Zyrtarisht nuk është konfirmuar as autenticiteti i materialit dhe as identiteti i personave të përfshirë. Megjithatë, përmbajtjet dhe spekulimet përkatëse po përhapen me shpejtësi.
Burime të brendshme dyshojnë se videoja mund të jetë publikuar nga ish-bashkëshorti i politikanes. Deri më tani nuk ka prova për këtë. Në të njëjtën kohë, burime anonime raportojnë për një rreth personash pranë Ballukut, të cilët thuhet se kanë marrë me qira një apartament në qendër të Tiranës si dhe vila jashtë kryeqytetit. Aty, sipas këtyre burimeve, do të jenë zhvilluar takime private në ambiente ekskluzive. Ndër pjesëmarrësit e supozuar, sipas informacioneve të pakonfirmuara zyrtarisht, do të kenë qenë biznesmenë dhe politikanë.
Nëse bëhet fjalë për indicie të besueshme apo për pjesë të një fushate të qëllimshme politike mbetet e hapur. Në Shqipëri, publikimet me motive politike nuk janë fenomen i ri, veçanërisht në faza tensioni të shtuar brendapartiak.
Veçanërisht delikate është edhe fakti se, sipas qarqeve hetimore, materiale video nga telefoni celular i Vis Berberit, një ish-zyrtar me lidhje me procedurat e prokurimit publik, thuhet se janë sekuestruar. Një nga këto video përshkruhet si komprometuese dhe thuhet se përmban përmbajtje seksuale në grup. Sipas burimeve, materiali i është përcjellë edhe kryeministrit Edi Rama.
Videoja thuhet se ka shkaktuar shqetësim të konsiderueshëm në nivelet më të larta politike, veçanërisht sepse ishte ruajtur në pajisjen personale të Berberit. Gjithashtu përmenden shuma të larta parash që Berberi dyshohet se i ka marrë. Sipas burimeve, këto do të jenë përdorur për qëndrime luksoze, festa në vila private në periferi të Tiranës si dhe në resorte bregdetare. Vëzhguesit nuk e përjashtojnë mundësinë që pjesë të materialit të jenë përdorur si mjet presioni në marrëdhënie politike apo institucionale.
Hetimet nga SPAK
Paralelisht me thashethemet për videon, Balluku po përballet gjithnjë e më shumë me presion juridik. Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, SPAK, ka ngritur akuza ndaj ministres. Detajet konkrete deri tani janë bërë publike vetëm pjesërisht.
Në qendër të hetimeve ndodhet një USB me rreth 6,500 mesazhe tekstuale si dhe dokumente të tjera digjitale. Sipas SPAK, këto materiale thuhet se dokumentojnë aktivitete të dyshuara kriminale – jo vetëm nga Balluku, por edhe nga vartës dhe zyrtarë të tjerë.
Sipas hetuesve, përmbajtjet përputhen me prova të shkruara dhe sugjerojnë manipulime në të paktën njëmbëdhjetë tenderë publikë. Akuzat lidhen ndër të tjera me projekte të mëdha si rruga Thumanë–Kashar (245 milionë euro), Porto Romano–Durrës (12 milionë euro), si dhe mirëmbajtja e akseve rrugore në veri të vendit.
SPAK dyshon se, në këmbim të dhënies së kontratave, janë shpërndarë apartamente të regjistruara në emra të tretë për të fshehur përfitime të paligjshme. Në mesazhe, sipas hetuesve, gjenden gjithashtu referenca për mjete lundruese luksoze. Hetimet tashmë shtrihen edhe në raste të tjera të mundshme të shpërdorimit të detyrës dhe pasurimit të paligjshëm.
Përmes masave të posaçme hetimore thuhet se janë dokumentuar edhe përpjekje presioni ndaj një vartësi – madje edhe pasi ai kishte marrë statusin e të pandehurit dhe ende nuk ishte pezulluar nga detyra.
Bashkëpunim me prokurorinë
Procedura ka marrë edhe më shumë dinamikë për shkak të bashkëpunimit të supozuar të një anëtari të një komisioni prokurimi brenda strukturave të drejtuara nga Berberi. Ky person thuhet se ka dhënë dëshmi para SPAK për procedura të supozuara fiktive dhe të paracaktuara në Autoritetin Rrugor Shqiptar (ARRSH). Ndërsa shumat milionëshe, sipas burimeve, do t’i kenë shkuar Ballukut dhe Berberit, anëtarët e tjerë të komisionit thuhet se kanë vepruar vetëm si zbatues.
USB-ja me provat është depozituar në kasafortën e Parlamentit shqiptar. Ajo konsiderohet bazë qendrore për vendimin e deputetëve mbi heqjen e mundshme të imunitetit parlamentar të ministres. Po diskutohen edhe masa më të rrepta sigurie – përfshirë një ndalim të mundshëm daljeje nga vendi. SPAK argumenton se ekzistojnë prova të reja që nuk janë marrë parasysh në vendime të mëparshme gjyqësore.
Qeveria nën presion – pasojat politike të hapura
Për kryeministrin Edi Rama, afera vjen në një moment tejet të papërshtatshëm. Disa akuza për korrupsion brenda partisë dhe qeverisë së tij po rëndojnë tashmë stabilitetin politik. Zhvillimet aktuale e përkeqësojnë më tej situatën. Vëzhguesit flasin për një fazë me paqëndrueshmëri të shtuar brenda koalicionit qeverisës.
Në rrjetet sociale përmendet me ironi fakti se edhe strukturat e reja antikorrupsion nuk kanë arritur të frenojnë akuzat. Deklaratat zyrtare për aspekte të veçanta të aferës ende mungojnë ose janë të rezervuara.
Nëse akuzat do të rezultojnë të qëndrueshme apo nëse motivet politike luajnë rol vendimtar, do ta tregojë vetëm procesi i mëtejshëm juridik. E sigurt është se afera po e vë sërish në provë besimin ndaj institucioneve shtetërore.
Javët e ardhshme pritet të jenë vendimtare – si për të ardhmen politike të Belinda Ballukut, ashtu edhe për stabilitetin e përgjithshëm të qeverisë shqiptare.
Shënim i redaksisë exxtra24.at: Faktet e paraqitura bazohen në burime dhe hetime në zhvillim. Të gjithë personat e përmendur konsiderohen të pafajshëm deri në një vendim gjyqësor të formës së prerë.
Shënim i noa.al: exxtra24.at – Faqja është pjesë e mediave dixhitale të kompanisë Star Troopers Digital GmbH në Austri, sipas seksionit Impressum të publikuar nga exxtra24.at
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd