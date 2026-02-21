Djali që u gjet i pajetë në Tiranë, ngjarja ndodhi në shtëpinë e shokut, kërkohet pasi u zhduk

Ka marrë një drejtim tjetër hetimi për ngjarjen e ndodhur dje në Tiranë ku sikirse raportoi Policia, një i ri i dha fund jetës me armë zjarri.
Hetimet e reja zbuluan se vetëvrasja e të ndjerit ka ndodhur në shtëpinë e një shoku të tij dhe pas ngjarjes, ai është larguar në drejtim të paditur.
Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë, sot, në vijim të informacionit paraprak të dhënë dje, për vetëplagosjen e shtetasit A. M., 27 vjeç, i cili humbi jetën në spital, doli me këtë informacion të ri:
"Bëjmë me dije se gjatë kryerjes së veprimeve të thelluara hetimore (këqyrja e kamerave, marrja e deklarimeve) rezultoi se ngjarja ka ndodhur në banesën e shtetasit K. H, shok me shtetasin A. M., që i dha fund jetës.
Kanë qenë familjarët ata që kanë mësuar për ngjarjen e rëndë dhe kanë rendur te banesa ku ndodhi dhe e kanë dërguar me të shpejtë në spital, por pa i a dalë dot.
Hetimet sugjerojnë se i riu e kreu aktin e vetëvrasjes në kushte të rënduara psikologjike për shkak të gjendjes financiare.
Në vijim të veprimeve procedurale u bë shpallja në kërkim e shtetasit K. H., pasi dyshohet se ka qenë prezent gjatë ngjarjes.
Punohet për kapjen e tij dhe zbardhjen edhe dokumentimin e plotë të rastit.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme.
