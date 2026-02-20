Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Një djalë i ri gjen vdekjen në mënyrë tronditëse në Tiranë
Transmetuar më 20-02-2026, 20:53

Vdekje tronditëse e një djali në moshë të re në Tiranë, i përfshirë nga plagë fatale me armë zjarri.

Ngjarja ka ndodhur sonte rreth orës 19:55, tek zona e Rruga Ura në periferi të kryeqytetit, raporton noa.al.

Policia tha se është dërguar për mjekim në spital, shtetasi A. M., rreth 27 vjeç, i cili dyshohet se është vetëplagosur me armë zjarri, në banesën e tij, tek Rruga Ura.

Si pasojë shtetasi A. M, ka ndërruar jetë.

Është e paqartë përse i riu i ka dhënë fund jetës në këtë mënyrë.

Grupi hetimor tha se është duke vazhduar punën për sqarimin e rrethanave të rasteve dhe dokumentimin e plotë ligjor të ngjarjes.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...