LIVE: Protesta kombëtare e Partisë Demokratike

Përditësimi i fundit: 19:54
Sapo mbaroi fjala e Berishës nisi një breshëri fishekzjarrësh të shoqëruar me shishka molotovësh. Në çast u kundërpërgjigj policia e cila nisi të hedhë ujë me presion.
Policia kërkoi me megafon që të mos përdoren mjete piroteknike.
Kërkesa nuk mori miratim dhe disa molotovë vijuan të hidhen. Menjëherë pati reagim të shtuar policor, pas ujit me presion nisën të hedhin edhe gaz lotsjellës.
Pjesa para kryeministrisë u boshatis shpejt dhe njerëzit po shpërndahen me ujë me presion nga forcat e shumta policore.
Në precipitim të situatës Sali Berisha u largua nga zona para kryeministrisë dhe me një maskë në fytyrë, po vijon ti bashkohet marshimit të protestuesve në bulevardin Dëshmorët e Kombit, raporton bashkëpunëtori i noa.al që po ndjek nga afër protestën.
Sakaq protestuesit po afrohen sërish në zonën para kryeministrisë, ndërsa policia është duke hedhur sërish ujë me presion dhe gaz lotsjellës duke tentuar të largojë protestuesit.
Në këto momente ka një acarim të situatës sepse policia po hedh ujë me presion në drejtim të protestuesve që nuk kanë asnjë mjet piroteknik dhe disa po e konsiderojnë provokim dhe po tentojnë të riafrohen para kryeministrisë.
"Edi Rama është i pashpresë", – tha Berisha, ndërsa shtoi se "ata që hedhin ujë e gaz janë Ilirjan Proda dhe Sokol Bizhga, dy kriminelë të klasit më të lartë që do të ndëshkohen", tha Sali Berisha.
Ai aktualisht është duke marshuar me protestuesit dhe duket se po shkojnë drejt selisë së seancave plenare të Parlamentit, raporton gazetari tjetër i noa.al që gjendet tani në monitorim të marshimit demokrat.
Në këto momente nuk ka më mjete piroteknike, madje para kryeministrisë sonte u hodhën shumë më pak shishka molotovësh se herët e kaluara.
Në këto momente Sali Berisha është në krye të protestuesve dhe po marshon drejt institucioneve shtetërore. Ai nuk u ndal te ministria e Infrastrukturës që deri dje drejtohej nga Belinda Balluku, tashmë e pezulluar, por pa vendim shkarkimi nga Rama.
Momentalisht Berisha u ndal te bashkia e Tiranës. Ai tha aty se siç e pastruan bashkinë sipas tij nga Erion Lëviz, ashtu do të pastrohet edhe kryeministria nga Edi Rama.
Më poshtë ju sjellim një galeri fotosh nga noa.al më vendngjarje:
***
Partia Demokratike mbajti sot nga ora 18.45 protestën e radhës kombëtare, në bulevardin para Kryeministrisë. Ajo zgjati para kryeministrisë vetëm 45 minuta.
E para e mori fjalën Rajmonda Bulku, aktore e mirënjohur. Ajo kujtoi 20 shkurtin e 35 viteve më parë dhe tha se atëherë, regjimi dukej se ishte i sigurt, por u thye nga protesta e fuqishme kombëtare e udhëhequr nga Partia Demokratike.
Më pas e mori fjalën Ermal Hasimja i cili edhe ai kujtoi 20 shkurtin 1991. Hasimja tha se ishte 5 vjeç atëherë.
Sikurse edhe në protestat e kaluara, deputetë dhe figura të njohura të PD-së do të mbajnë fjalën, ndërsa protesta pritet të mbyllet me fjalimin e kryedemokratit Sali Berisha.
