Vrasje në Tiranë, një djalë i ri ka humbur jetën.
Ngjarja ndodhi pak minuta më parë, në një bar kafe te rruga Kongresi i Lushnjës, rek zona e ish Parkut në "21 Dhjetori", raporton noa.al.
Viktima është Egli Pashollari, 32 vjeç me banim në Tiranë.
Krimi ndodhi në një lokal kur në rrethana të paqarta, Pashollari u qëllua me një thikë duke i marrë jetën, pasi u përfshi në një konflikt me disa persona brenda lokalit.
Policia tha zyrtarisht se rreth orës 15:40, dyshohet se gjatë një konflikti në rrugën “Kongresi i Lushnjes”, është goditur me një mjet prerës shtetasi Egli Pashollari rreth 31 vjeç, i cili si pasojë ka humbur jetën në spital.
Policia tha se ka identifikuar autorin e ngjarjes, por të dhënat e tij nuk jepen, për shkak se hetimi vijon, ndërsa punohet intensivisht për kapjen e të dyshuarit.
Ndërkaq, grupi hetimor po vazhdon punën për sqarimin e rrethanave të vrasjes dhe dokumentimin e plotë ligjor të saj si dhe për identifikimin e shtetasve të tjerë të dyshuar të përfshirë në ngjarje.
Në vitin 2017 kur ishte 23 vjeç, Egli Pashollari ishte arrestuar nga policia e Tiranës pasi u gjet me drogë.
