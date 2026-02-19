Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
OKB: Izraeli po bën aneksimin gradual de facto të Bregut Perëndimor
Transmetuar më 19-02-2026, 00:43

ZëvendësSekretarja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara deklaron se veprimet e ndërmarra nga Izraeli për të forcuar kontrollin në zonat e Bregut Perëndimor që administrohen nga Autoriteti Palestinez përbëjnë një “aneksim gradual de facto”.

“Po konstatojmë një aneksim gradual de facto të Bregut Perëndimor, ndërsa masa të njëanshme izraelite po ndryshojnë në mënyrë progresive realitetin në terren”, u shpreh Rosemary DiCarlo, zëvendëssekretare e përgjithshme e OKB-së, gjatë një mbledhjeje të Këshillit të Sigurimit kushtuar çështjes palestineze.

Ajo theksoi se zhvillimet e fundit rrezikojnë të përkeqësojnë më tej situatën dhe të minojnë përpjekjet për një zgjidhje të qëndrueshme politike. Sipas saj, ndryshimet në terren dhe zgjerimi i kontrollit administrativ apo të sigurisë në zona të caktuara po krijojnë një realitet të ri, i cili vështirëson perspektivën e një marrëveshjeje të negociuar mes palëve.

Deklaratat u bënë në kuadër të diskutimeve të rregullta të Këshillit të Sigurimit mbi zhvillimet në territoret palestineze, në një kohë kur tensionet në rajon mbeten të larta dhe komuniteti ndërkombëtar vazhdon të bëjë thirrje për përmbajtje dhe dialog.

Situatë shqetësuese në Palestinë, Izraeli anekson territoret e pushtuara më 1967

