Kina hap vitin APEC 2026 në Guangzhou, fokus te prosperiteti i përbashkët Azi-Paqësor. Nga tregtia e hapur te stabiliteti global, çfarë synon samiti
Mbahet në Guangzhou takimi i parë i zyrtarëve të lartë të APEC për vitin 2026 Takimi i parë i zyrtarëve të lartë të APEC për vitin 2026 u hap të martën në Guangzhou të Kinës Jugore.
Takimi përqendrohet në temën e APEC për vitin 2026, "Ndërtimi i një Komuniteti Azi-Paqësor për Prosperitet të Përbashkët". Ai fokusohet në tre fushat prioritare të "Hapjes, Inovacionit dhe Bashkëpunimit".
Gjithashtu filloi në mënyrë gjithëpërfshirëse edhe bashkëpunimi në fusha dhe mekanizma të ndryshëm, me zhvillimin e diskutimeve të thella mbi bashkëpunimet konkrete, duke grumbulluar rezultate për Takimin Ekonomik të Liderëve të APEC në nëntor.
Ky vit shënon herën e tretë që Kina mirëpret APEC. Takimi i Zyrtarëve të Lartë është kanali kryesor për avancimin e bashkëpunimit të APEC dhe përgatitjen e rezultateve për Takimin Ekonomik të Liderëve.
Aktualisht, përgatitjet për takimin e APEC të vitit 2026 kanë filluar dhe e gjithë puna po përparon pa probleme.
