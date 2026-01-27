Del foto e Besim Sherifit i arrestuar në Tiranë, i akuzuar për tre vrasje në Maqedoninë e Veriut

Tiranë, 27 janar 2026 – Një shtetas i shpallur në kërkim ndërkombëtar për vrasje të trefishtë në Maqedoninë e Veriut është arrestuar nga Policia e Shtetit në zonën e Liqenit të Thatë, në kryeqytet.
I arrestuari është identifikuar si Besim Sherifi, 52 vjeç, i cili dyshohet se ishte fshehur në Tiranë prej rreth 10 vitesh. Sipas burimeve policore, ai përdorte identitet të rremë, duke u paraqitur si shtetas kosovar, ndërsa dokumentet e sekuestruara gjatë arrestimit dyshohet se janë të falsifikuara.
Operacioni u krye pas informacioneve operative të siguruara rreth dy muaj më parë, sipas të cilave një person i skeduar për vrasje ndodhej në një apartament me qira në zonën e Liqenit të Thatë. Pas verifikimeve dhe shkëmbimit të informacionit me autoritetet e Maqedonisë së Veriut, u konfirmua se Sherifi ishte i shpallur në kërkim ndërkombëtar.
Gjatë ndërhyrjes së forcave operacionale, 52-vjeçari ka mohuar identitetin dhe akuzat, por verifikimi i gjurmëve të gishtërinjve konfirmoi se bëhej fjalë për personin e kërkuar.
Besim Sherifi akuzohet për një ngjarje të ndodhur në vitin 2007 në fshatin Kopanicë, në zonën e Shkupit, ku mbetën të vrarë tre persona. Për këtë çështje, ndaj tij ishte vendosur masa e arrestit në burg në mungesë, ndërsa sipas legjislacionit penal të Maqedonisë së Veriut, vepra penale parashikon dënim me burgim të përjetshëm.
Autoritetet shqiptare po ndjekin procedurat ligjore për ekstradimin e tij.
