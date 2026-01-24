Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Deklarimi i pasurive për herë të parë, skeda e deputetes Zegjine Çaushi
Transmetuar më 24-01-2026, 16:47

Deputetët që janë futur për herë të parë në Kuvend kanë dorëzuar deklaratat e detyrueshme të pasurive për ta dhe personat më të afërt.

Vërehet se pjesa më e madhe e tyre kanë në pronësi kryesisht apartamente dhe prona të tjera të patundshme si dhe llogari bankare në lekë, euro dhe dollarë. Burimi i deklaruar i tyre është kryesisht kursime dhe trashëgimi.

Në këtë speciale, noa.al ju sjell deklaratat e pasurive të analizuara për të gjithë deputetët që e dorëzuan atë për herë të parë.

Më poshtë, Zegjine Çaushi

Deputetja e Fierit nuk figuron me prona të patundshme në emrin e saj sipas deklarimit.

Ajo deklaron 4 llogari bankare, një prej të cilave pa asgjë, një me afro 15 mijë euro dhe 2 të tjera me total gati 500 mijë lekë.

Ajo deklaron 244 mijë lekë pagë për 9 muaj të 2025. /noa.al

