Deklarimi i pasurive për herë të parë, skeda e deputetes Zegjine Çaushi

Deputetët që janë futur për herë të parë në Kuvend kanë dorëzuar deklaratat e detyrueshme të pasurive për ta dhe personat më të afërt.
Vërehet se pjesa më e madhe e tyre kanë në pronësi kryesisht apartamente dhe prona të tjera të patundshme si dhe llogari bankare në lekë, euro dhe dollarë. Burimi i deklaruar i tyre është kryesisht kursime dhe trashëgimi.
Më poshtë, Zegjine Çaushi
Deputetja e Fierit nuk figuron me prona të patundshme në emrin e saj sipas deklarimit.
Ajo deklaron 4 llogari bankare, një prej të cilave pa asgjë, një me afro 15 mijë euro dhe 2 të tjera me total gati 500 mijë lekë.
Ajo deklaron 244 mijë lekë pagë për 9 muaj të 2025. /noa.al
