Gjykata e Posaçme dënon Leonard Dukën me 30 vite burg për vrasjen e Santiago Malkos, të tjerë të dënuar dhe njëri shpallet i pafajshëm

Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO) ka shpallur sot vendimin për vrasjen e ish-policit Santiago Malko, i njohur si krahu i djathtë i Ervis Martinajt.
Sipas vendimit të gjykatës, Leonard Duka është dënuar me 30 vite burg, pasi u shpall fajtor për përfshirjen në vrasjen e ndodhur në vitin 2019 në Tiranë.
Ndërkohë, vëllai i tij, Erlis Duka, është shpallur i pafajshëm. Në të njëjtën çështje, Fatmir Hyseni, i cili ndodhet në arrati, është dënuar me 25 vite burg. Me të njëjtin dënim prej 25 vitesh burg janë ndëshkuar edhe Aleksandër Maxhaku dhe Oltjon Loga.
Vendimi i GJKKO-së mbyll në shkallën e parë një nga çështjet më të bujshme penale të viteve të fundit, e lidhur me ekzekutimin e Santiago Malkos në kryeqytet. /noa.al
