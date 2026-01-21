Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjykata e Posaçme dënon Leonard Dukën me 30 vite burg për vrasjen e Santiago Malkos, të tjerë të dënuar dhe njëri shpallet i pafajshëm
Transmetuar më 21-01-2026, 13:17

Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO) ka shpallur sot vendimin për vrasjen e ish-policit Santiago Malko, i njohur si krahu i djathtë i Ervis Martinajt.

Sipas vendimit të gjykatës, Leonard Duka është dënuar me 30 vite burg, pasi u shpall fajtor për përfshirjen në vrasjen e ndodhur në vitin 2019 në Tiranë.

Ndërkohë, vëllai i tij, Erlis Duka, është shpallur i pafajshëm. Në të njëjtën çështje, Fatmir Hyseni, i cili ndodhet në arrati, është dënuar me 25 vite burg. Me të njëjtin dënim prej 25 vitesh burg janë ndëshkuar edhe Aleksandër Maxhaku dhe Oltjon Loga.

Vendimi i GJKKO-së mbyll në shkallën e parë një nga çështjet më të bujshme penale të viteve të fundit, e lidhur me ekzekutimin e Santiago Malkos në kryeqytet. /noa.al

