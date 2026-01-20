“Ajo po hakmerret…”/ Motra e Mateos flet për herë të parë për Brikenën: Nuk e di a do doja ta kisha kunatë…

“Nominimi nuk ishte i drejtë”/ Motra e Mateos akuzon Brikenën për hakmarrje
Motra e Mateos ka folur për herë të parë publikisht lidhur me raportin mes vëllait të saj dhe Brikenës. E ftuar në Top News, ajo ka ndarë këndvështrimin e saj mbi situatën e krijuar mes dy banorëve të “Big Brother VIP”, duke theksuar se ka qenë në dijeni për njohjen e tyre edhe përpara se Mateo të bëhej pjesë e formatit.
Ajo u shpreh se Mateo ia kishte përmendur Brikenën që më herët, pikërisht në momentin kur ajo hyri në shtëpinë e “Big Brother VIP”, në mënyrë që familja të ishte e informuar. Sipas saj, bëhet fjalë vetëm për një njohje dhe jo për një lidhje të konsoliduar, ndërsa shtoi se nuk i di arsyet e sakta pse ata nuk kanë vazhduar më tej komunikimin.
Duke komentuar nominimin e Mateos nga Brikena, motra e tij u shpreh se kjo lëvizje, edhe pse mund ta ketë forcuar atë në lojë, sipas saj nuk ka qenë e drejtë dhe i ngjan më shumë një akti hakmarrjeje.
“Ky nominim e forcon, por nuk mendoj se ishte i drejtë. Mua më duket si një lloj hakmarrjeje nga ana e Brikenës. Ka qenë vetëm një njohje dhe unë nuk kam pasur dijeni më herët. Për marrëdhënien e tyre Mateo më ka treguar para se të hynte në shtëpi, që të isha në dijeni, dhe konkretisht kur Brikena u bë pjesë e lojës. Nuk e di pse janë shkëputur apo pse e kanë ndalur njohjen, por di që Mateo është i sinqertë”, u shpreh ajo.
Më tej, motra e Mateos pranoi se është disi xheloze për vëllain e saj dhe se nuk është e sigurt nëse do të dëshironte ta kishte Brikenën kunatë, megjithatë theksoi se nuk ka asgjë personale kundër saj.
“Jam pak xheloze për vëllain tim. Nuk e di nëse do doja ta kisha kunatë. Brikena është lojtare dhe nuk kam asgjë kundër saj. Nuk mendoj se Mateo do të krijojë një lidhje brenda shtëpisë”, përfundoi ajo.
