Pasuri rekord në duart e 3 mijë personave, gjysma e botës është e zhytur në varfëri, skamje dhe mjerim

Një pasuri rekord prej 18 mijë e 300 miliardë dollarësh, e paprecedentë në histori, është e përqendruar sot në duart e pak më shumë se 3.000 miliarderëve në mbarë botën. Ndërkohë, ana tjetër e medaljes është dramatike: miliarda njerëz vazhdojnë të përballen me varfërinë, urinë dhe rrezikun për të vdekur nga sëmundje plotësisht të parandalueshme.
Sipas një analize ndërkombëtare të publikuar nga Oxfam, pasuritë e miliarderëve globalë janë rritur në vitin 2025 me 2 mijë e 500 miliardë dollarë, një shifër pothuajse e barabartë me pasurinë totale të zotëruar nga gjysma më e varfër e njerëzimit, rreth 4,1 miliardë persona. Në të njëjtën kohë, ritmi i uljes së varfërisë globale ka mbetur i pandryshuar për gjashtë vitet e fundit, ndërsa varfëria ekstreme është sërish në rritje në Afrikë.
Sipas Oxfam që citon noa.al, pasuria e grumbulluar globale do të ishte e mjaftueshme për të zhdukur varfërinë ekstreme 26 herë, por pabarazia ekonomike vazhdon të thellohet.
Të dhënat janë pjesë e raportit “Në humnerën e pabarazisë, si të dalim prej saj dhe të mbrojmë demokracinë”, publikuar me rastin e hapjes së Forumit Ekonomik Botëror në Davos.
Raporti thekson se pasuria e super të pasurve është rritur me 16% në terma realë vetëm gjatë vitit 2025, tre herë më shpejt se mesatarja e pesë viteve të fundit. Krahasuar me vitin 2020, pasuria e tyre është rritur me 81%.
Vetëm 12 miliarderët më të pasur të botës zotërojnë një pasuri prej 2.635 miliardë dollarësh, më shumë se ajo e 4,1 miliardë njerëzve, që përbëjnë gjysmën më të varfër të popullsisë globale. Oxfam e cilëson këtë si një përqendrim pasurie të paprecedentë në histori.
Ndërkohë, realiteti social është alarmant:
1 në 4 persona në botë vuan nga pasiguria ushqimore
Gati gjysma e popullsisë globale jeton në varfëri
Raporti vëren gjithashtu se sot një miliarder ka 4.000 herë më shumë gjasa të mbajë poste politike sesa një qytetar i zakonshëm. Në të njëjtën kohë, përqindja e popullsisë botërore që jeton në regjime autokratike është rritur me gati 50%. Nëse në vitin 2004 1 në 2 persona jetonte në një demokraci, sot kjo shifër ka rënë në vetëm 3 në 10.
Sipas Oxfam, shkurtimet e ndihmave ndërkombëtare të ndërmarra vitin e kaluar nga qeveritë e vendeve të pasura mund të shkaktojnë, në vendet më të varfra, mbi 14 milionë vdekje shtesë deri në vitin 2030.
Raporti ngre alarmin për një botë gjithnjë e më të pabarabartë, ku pasuria dhe pushteti përqendrohen në pak duar, ndërsa demokracia dhe mirëqenia globale rrezikojnë të dobësohen më tej./noa.al
