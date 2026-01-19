Një grek vret shqiptarin brenda në burg

Greqi/ Humb jetën një i burgosur shqiptar në burgun e sigurisë së lartë Korydallos, autor i dyshuar një i burgosur grek
Një i burgosur shqiptar ka humbur jetën këtë të hënë brenda burgut të sigurisë së lartë Korydallos, në Greqi. Viktima është identifikuar si Jani Aliaj, 49 vjeç, i cili ndërroi jetë pasi u sulmua me një mjet të mprehtë të improvizuar nga një i burgosur tjetër.
Sipas mediave greke, ngjarja ka ndodhur në krahun e tretë të burgut, në rrethana që mbeten ende të paqarta. Aliaj është plagosur rëndë gjatë sulmit dhe, pavarësisht ndërhyrjes, nuk ka mundur t’u mbijetojë plagëve të marra.
Informacionet paraprake bëjnë me dije se autori i dyshuar është një i burgosur grek, rreth 27–28 vjeç, gjithashtu i dënuar për vepra të rënda penale. Ai dyshohet se ka përdorur një objekt të mprehtë të improvizuar gjatë sulmit ndaj shqiptarit.
Sipas burimeve zyrtare, si viktima ashtu edhe autori ishin persona me rrezikshmëri të lartë, të dënuar për krime të rënda, përfshirë vrasje. Deri më tani, autoritetet greke nuk kanë sqaruar nëse ngjarja lidhet me një konflikt të mëparshëm, hakmarrje apo me kushtet e paraburgimit brenda institucionit.
Jani Aliaj rezulton i dënuar nga drejtësia shqiptare me burgim të përjetshëm për vrasjen e Elton Çiços, ngjarje e ndodhur më 1 maj 2016 në zonën e ish-Bllokut në Tiranë, për motive hakmarrjeje. Sipas të dhënave, ai ishte dënuar fillimisht me dy vite e 12 muaj burg, kishte arritur t’i shpëtonte vuajtjes së dënimit në qershor 2015 dhe ishte rikthyer sërish në qeli në dhjetor 2024.
Media greke raportonnse viktima po vuante një dënim me burgim të përjetshëm. Ai kishte kryer vrasje në vitin 2002, ishte arratisur në Shqipëri, ishte kthyer në Greqi, ishte gjetur dhe që atëherë kishte qenë në burg.
Në të njëjtën kohë, ai kërkohej edhe nga autoritetet shqiptare sepse, ndërsa ndodhej në Shqipëri, kishte kryer dy vrasje të tjera.
Mediat greke raportojnë se edhe autori i dyshuar i ngjarjes ka një precedent të rëndë kriminal. Ai ishte dënuar më parë për vrasjen e një shtetasi shqiptar në zonën e Agios Panteleimonas, verën e kaluar. Dyshohet se bëhet fjalë për personin që i mori jetën 47-vjeçarit shqiptar Artur Bashimi. Pas arrestimit, ai kishte deklaruar se kishte marrë përsipër ekzekutimin kundrejt një shume prej 15 mijë eurosh.
Kontratë vdekjeje
Burime policore vlerësojnë se vrasja është pjesë e luftës që ka shpërthyer midis grupeve rivale mafioze shqiptare dhe se ndoshta ka pasur një kontratë vdekjeje kundër viktimës.
Në fakt, sipas dëshmive të para nga të burgosurit e tjerë, pretendohet se kjo është një kontratë që është vulosur brenda burgut.
Nxitësi i dyshuar besohet të jetë udhëheqësi i dyshuar i të ashtuquajturës mafia e burgut të Korydallos me origjinë shqiptare, i cili është dënuar për vrasje.
