‘Dikush të marrë guximin e t’i thotë Ramës se, prej 13 vitesh nuk është më lider opozite, por Kryeministër!’

Lutfi Dervishi: Rama sillet ende si lider opozite, jo si kryeministër pas 13 vitesh në pushtet: Edi Rama ka plot të drejtë kur ironizon Ministrinë e Jashtme, tallet me RTSH-në, i bie fort AKU-së dhe gjen fajtorë edhe te përmbytjet. Por dikush duhet të marrë guximin e t’i thotë se, prej 13 vitesh nuk është më lider opozite, por Kryeministër!"
Gazetari dhe pedagogu Lutfi Dervishi ka reaguar me tone kritike ndaj mënyrës se si kryeministri Edi Rama adreson problematikat e institucioneve shtetërore, duke theksuar se ironia dhe kritikat publike nuk mund të zëvendësojnë përgjegjësinë qeverisëse.
Në një opinion të tij sot mbi debatin e hapur, z. Dervishi shkruan se Rama ka plot të drejtë kur ironizon Ministrinë e Jashtme, tallet me Radio Televizioni Shqiptar, sulmon ashpër Autoritetin Kombëtar të Ushqimit (AKU) apo gjen fajtorë për përmbytjet. Sipas tij, problemet ekzistojnë dhe janë reale, por mënyra se si kryeministri i trajton ato krijon një paradoks politik.
“Problemi nuk është se i kritikon, por se pas 13 vitesh në pushtet, ai vazhdon të flasë si një lider opozite,” thekson Dervishi, duke shtuar se përgjegjësia për gjendjen e institucioneve bie drejtpërdrejt mbi qeverinë dhe kryeministrin.
Sipas gazetarit, ironia publike ndaj institucioneve që varen nga vetë qeveria nuk është shenjë reforme, por shmangie përgjegjësie. Ai argumenton se kur kryeministri tallet me administratën, në fakt po tallet me produktin e qeverisjes së tij shumëvjeçare.
Dervishi vë në dukje se kritika është e dobishme kur vjen nga opozita apo shoqëria civile, por kur artikulohet nga kreu i qeverisë, ajo duhet të shoqërohet me zgjidhje konkrete, llogaridhënie dhe masa reale. Përndryshe, sipas tij, krijohet përshtypja e një kryeministri që distancohet nga përgjegjësitë e veta.
Në përfundim të opinionit, ai thekson se dikush duhet t’i thotë hapur Ramës se roli i tij nuk është më ai i një kritiku të sistemit, por i njeriut që e drejton atë. “Pas 13 vitesh, problemi nuk është se çfarë nuk funksionon, por kush mban përgjegjë pse nuk funksionon,” nënvizon Dervishi. /noa.al
