Njoftim i rëndësishëm i ministrisë së Jashtme për shqiptarët që aktualisht ndodhen në Iran

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme këshillon qytetarët shqiptarë që ndodhen aktualisht në Iran, të tregojnë kujdes të shtuar dhe të qëndrojnë në kontakt të vazhdueshëm me përfaqësitë tona diplomatike dhe konsullore.
Për çdo informacion, emergjencë ose ndihmë, qytetarët mund të kontaktojnë në:
ℹ️ AMBASADA SHQIPTARE NË KATAR Email: [email protected]
Tel: +974 77180778
ℹ️ AMBASADA SHQIPTARE NË KUVAJT
E-mail: [email protected]
Tel: +965 94048219
ℹ️ AMBASADA SHQIPTARE NË ARABI SAUDITE
Email: [email protected]
Tel: +966501422449
ℹ️ AMBASADA SHQIPTARE NË EMIRATET E BASHKUARA ARABE
Email: [email protected]
Tel: +971 50 980 7881
ℹ️ AMBASADA SHQIPTARE NË TURQI
Email: [email protected]
Tel: +90 (549) 561 19 85
Irani ka paralajmëruar se do të hakmerret nëse sulmohet nga SHBA-të, pasi raportet nga burimet e BBC-së sugjerojnë se disa qindra protestues janë vrarë dhe qindra të tjerë janë plagosur.
Demonstruesit sfiduan përsëri një shtypje vdekjeprurëse të shtunën në mbrëmje, dhe shefi i policisë së Iranit tha në televizionin shtetëror se reagimi i qeverisë ishte intensifikuar.
SHBA-të kanë kërcënuar të godasin Iranin për vrasjen e protestuesve, dhe Presidenti Donald Trump tha të shtunën se SHBA-të “janë të gatshme të ndihmojnë” ndërsa Irani “po shikon LIRINË”.
Trump nuk dha detaje se çfarë po shqyrtonte SHBA-ja. Ai është informuar mbi opsionet për sulme ushtarake ndaj Iranit, tha një zyrtar për partnerin amerikan të lajmeve të BBC-së, CBS.
Qasje të tjera mund të përfshijnë forcimin e burimeve antiqeveritare në internet, përdorimin e armëve kibernetike kundër ushtrisë së Iranit, vendosjen e më shumë sanksioneve, thanë zyrtarët për Wall Street Journal.
Kryetari i parlamentit të Iranit paralajmëroi se nëse SHBA-të sulmojnë, si Izraeli ashtu edhe qendrat ushtarake dhe të anijeve amerikane në rajon do të bëhen objektiva legjitime.
Protestat u nxitën në kryeqytetin Teheran nga inflacioni në rritje dhe tani po bëhet thirrje për t’i dhënë fund sundimit klerikal të Udhëheqësit Suprem të Iranit, Ajatollah Ali Khamenei.
Prokurori i përgjithshëm i Iranit tha se kushdo që proteston do të konsiderohej “armik i Zotit” – një vepër penale që mbart dënimin me vdekje – ndërsa Khamenei i ka cilësuar demonstruesit si një “grup vandalësh” që kërkojnë të “kënaqin” Trumpin.
