Rëndohet bilanci nga protestat në Iran. Ka shumë të vdekur, mbi 10,000 njerëz janë burgosur

Mbi 500 persona humbën jetën dhe rreth 10,000 arrestime, ky është bilanci i protestave në Iran, ndërsa numrat vazhdojnë të rriten.
Agjencia e lajmeve Reuters, duke cituar Agjencinë e Lajmeve të Aktivistëve të të Drejtave të Njeriut (HRANA) me seli në SHBA, raporton se 538 persona janë vrarë deri më tani.
Këtu përfshihen 490 protestues dhe 48 personel sigurie iranian. Reuters nuk mundi të konfirmonte në mënyrë të pavarur shifrat dhe autoritetet iraniane nuk kanë dhënë shifra nga trazirat për të cilat fajëson’ rebelët’ të inkurajuar nga fuqitë e huaja.
Çfarë po ndodh në Iran
Një shtypje e protestave mbarëkombëtare në Iran ka vrarë të paktën 538 persona dhe ekziston frika se ka edhe më shumë të vdekur, thanë aktivistët të dielën, ndërsa Teherani paralajmëroi se ushtria amerikane dhe Izraeli do të ishin "objektiva legjitime" nëse Amerika përdor forcën për të mbrojtur demonstruesit.
Disa burime jozyrtare flasin për mëse 2 mijë njerëz të vrarë nga autoritetet që po përpiqen të shtypin protestat që nisën më 28 dhjetor dhe sot kanë mbledhur në shesh mëse 1.5 milionë njerëz.
Mbi 10,600 persona të tjerë janë arrestuar gjatë dy javëve të protestave, tha Agjencia e Lajmeve të Aktivistëve të të Drejtave të Njeriut me seli në SHBA, e cila ka qenë e saktë në raundet e mëparshme të trazirave në Iran në vitet e fundit. Ajo mbështetet në verifikimin e informacionit nga mbështetësit në Iran. Ajo tha se nga të vrarët, 490 ishin protestues dhe 48 ishin anëtarë të forcave të sigurisë.
Me ndërprerjen e internetit në Iran dhe linjat telefonike, matja e demonstratave nga jashtë është bërë më e vështirë. Associated Press nuk ka qenë në gjendje të vlerësojë në mënyrë të pavarur numrin e viktimave.
Qeveria iraniane nuk ka ofruar shifra të përgjithshme të viktimave nga demonstratat.
Iranianët që ndodhen jashtë vendit kanë frikë se bllokimi i informacionit po i inkurajon përfaqësuesit e linjës së ashpër brenda shërbimeve të sigurisë së Iranit që të nisin një goditje të përgjakshme.
Protestuesit mbushën rrugët e kryeqytetit të vendit dhe qytetit të dytë më të madh të dielën në mëngjes.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka ofruar mbështetje për protestuesit, duke thënë në mediat sociale se “Irani po shikon LIRINË, ndoshta si kurrë më parë. SHBA-të janë të gatshme të ndihmojnë!!!”
