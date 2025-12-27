Familja e Michael Schumacher, gruaja dhe vajza, shpërndajnë foto të rralla në 12-vjetorin e aksidentit me ski

Gruaja e Michael Schumacher, Corinna Schumacher dhe vajza e tyre Gina Schumacher u kanë ofruar fansave një pamje të rrallë të jetës së tyre private duke postuar fotografi festive nga prona e familjes në Teksas. Kjo është hera e parë që familja e yllit të Formula 1 shfaqet në publik që nga 2013 kur ndodhi aksidenti.
Imazhet, të shpërndara nëpërmjet llogarisë zyrtare në mediat sociale të XCS Ranch, tregojnë nënën dhe vajzën të relaksuara dhe të gëzuara përkrah miqve, të afërmve dhe punëtorëve të fermës gjatë festës së tyre të Krishtlindjeve.
Mediat gjermane i morën shpejt fotografitë, gjë që shkaktoi një reagim emocional nga mbështetësit e ish-kampionit të Formula 1.
Për një familje që ka ruajtur një ekzistencë jashtëzakonisht të mbyllur që nga aksidenti shkatërrues në ski i Michael Schumacher në dhjetor 2013, vendimi për të ndarë momente të tilla personale përfaqëson një largim të jashtëzakonshëm nga qasja e tyre e zakonshme.
Prona e madhe, e vendosur në Gordonville në zemër të Teksasit, u ble nga familja Schumacher në vitin 2012.
Emërtuar sipas inicialeve të Corinnës, XCS Ranch është zhvilluar në një strukturë prestigjioze kalorësie e specializuar në mbarështimin dhe stërvitjen e kuajve profesionistë.
Përtej funksionit të saj si një qendër hipizmi funksionale, ferma shërben si shtëpi për Ginën, bashkëshortin e saj Iain Bethke, me të cilin ajo u martua një vit më parë, dhe vajzën e tyre të vogël Millie.
Foshnja mbërriti marsin e kaluar në Liqenin e Gjenevës, i njëjti rajon zviceran ku jeton Michael Schumacher në pronën e familjes në Evropë. Për gjendjen e tij nuk flet askush, as zyrtarisht dhe as në anonimitet.
Shumë njerëz thonë se një rikthim në normalitet i Shumaker është në kufijtë e të pamundurës, shprehur kjo edhe nga mjekë ekspertë.
