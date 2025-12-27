Gjendja më e fundit e Michael Schumacher, përditësim tronditës me vetëm shtatë fjalë

Përditësim i trishtueshëm për Michael Schumacher: Ja çfarë dimë për gjendjen e tij të shëndetit sot, 12 vjet nga aksidenti dramatik
Legjenda e Formula 1, Michael Schumacher, vazhdon të jetë larg vëmendjes publike dhe në gjendje të mbrojtur me privatësi maksimale nga familja e tij, edhe rreth 12 vjet pasi pësoi aksident të rëndë në ski në Alpet Franceze në dhjetor 2013.
Gjendja shëndetësore mbetet e errët dhe private. Që nga dita e aksidentit, Schumacher mbetet nën kujdes mjekësor intensiv dhe familjarët kanë mbajtur një mur heshtjeje rreth detajeve të gjendjes së tij.
Vetëm një grup shumë i vogël njerëzish — përfshirë figura të ish-ekipit të tij në F1 si Jean Todt dhe Ross Brawn — lejohen t’i afrohen, duke respektuar dëshirën e familjes për privatësi.
Deklarata e parë
Fjalë zemërthyese nga miku i tij i vjetër
Një mik i afërt i Schumacherit, Richard Hopkins, ish-shef operativ i Red Bull, ka dhënë një deklaratë të rëndë: “Nuk mendoj se do ta shohim Michaelin përsëri”, duke nënkuptuar se gjendja e tij nuk pritet të përmirësohet në një mënyrë që të rikthejë legjendën e garave në publik.
Familja ndalon çdo detaj për të ruajtur dinjitetin
Në gjithë këto kohë, familja — përfshirë gruan e tij, Corinna Schumacher — ka qenë e vendosur që të mos publikojë buletin mjekësor ose detaje të tjera të brendshme, duke qenë e vendosur për të mbrojtur privatësinë dhe dinjitetin e tij.
Edhe pse fansat gjithmonë shpresojnë për një përmirësim, informacione të besueshme tregojnë se Schumacher nuk pritet të kthehet në publik dhe gjendja e tij mbetet nën kujdes privat, pa detaje të konfirmuara mbi rikuperimin e tij.
Tani për tani, legjenda e një prej pilotëve më të mëdhenj në historinë e Formula 1 mbetet një histori e heshtur dhe e respektuar nga ata që e duan.
Me një rekord prej shtatë Kampionatesh Botërore për Pilotë dhe 91 fitore në Çmimin e Madh të Formula 1, piloti gjerman ende konsiderohet si më i madhi i të gjitha kohërave.
Vetëm një vit pasi u tërhoq nga sporti, Schumacher u përfshi në një aksident që i ndryshoi jetën gjatë skijimit 12 vjet më parë, më 29 dhjetor 2013, duke rezultuar në një traumë të rëndë në kokë që e la atë në koma për disa muaj deri në verën e 2014 kur familja bleu një pronë në Zvicër dhe u vendosën atje. Praktikisht një hapësirë e pronës është kthyer në minispital pasi kampioni ka nevojë për kujdes 24 orësh.
Që atëherë, Schumacher nuk është parë në publik, dhe vetëm disa të zgjedhur kanë mundur ta vizitojnë legjendën e F1, pasi familja ka vendosur të ruajë një nivel të lartë privatësie.
Gjithsej nëntë persona janë në gjendje ta shohin atë – përfshirë gruan Corinna dhe dy fëmijët Mick dhe Gina-Maria.
Deklarata e dytë
Një person shumë i afërt me Michael Schumacher ka folur dhe ai gjithashtu për gjendjen e tij aktuale shëndetësore.
Sipas raportimit të The Sun, Craig Scarborough, i cili ka mbuluar Formula 1 për rreth 25 vite dhe e ka intervistuar Schumacher-in shumë herë, zbuloi:
“Kam folur me dikë që është shumë, shumë pranë tij dhe më ka shpjeguar se nuk do të dëgjojmë më asgjë nga Michael.”
Ndërsa gruaja, Corinna Schumacher më herët kishte deklaruar publikisht:
"Michael është këtu. I ndryshëm, por ai është këtu, dhe kjo na jep forcë, mendoj unë. "Ne jetojmë së bashku në shtëpi. Bëjmë terapi. Bëjmë gjithçka që mundemi për ta bërë Michaelin më mirë dhe për t’u siguruar që ai të ndihet rehat, dhe thjesht për ta bërë të ndiejë familjen tonë, lidhjen tonë. Dhe pavarësisht gjithçkaje, unë do të bëj gjithçka që mundem. Të gjithë do ta bëjmë.
Më mungon Michael çdo ditë. Por nuk jam vetëm unë që e ndjej mungesën e tij. Janë fëmijët, familja, babai i tij, të gjithë ata që e rrethojnë."
