📸 DOSJA AKSHI | Si u ndërtua skema e dyshuar e manipulimit të tenderëve, rolet, përgjimet dhe episodi i famshëm ‘2 milionë bëhen 4’

Prokuroria e Posaçme ka zbardhur një skemë të dyshuar kriminale që, sipas hetimeve, përfshin drejtues të lartë të AKSHI-t, biznesmenë dhe funksionarë të rendit, të cilët dyshohet se kanë bashkëpunuar për manipulimin e procedurave të prokurimit publik, rritjen artificiale të fondeve limit dhe ushtrimin e presionit ndaj subjekteve që kundërshtonin tenderët.
Në qendër të hetimit janë drejtoresha e Përgjithshme e AKSHI-t Mirlinda Karçanaj, zv.drejtoresha Hava Delibashi, biznesmenët Ergys Agasi dhe Ermal Beqiri, si dhe zv.drejtori i Policisë së Tiranës Erjon Ismaili, së bashku me persona të tjerë të dyshuar si pjesë e skemës.
Takimet sekrete dhe përgjimet në zyrë
Sipas SPAK, një pjesë kyçe e hetimit janë pamjet filmike dhe përgjimet audio të realizuara në ambientet e zyrës së Ergys Agasit. Në këtë zyrë, sipas dosjes, janë zhvilluar takime të përsëritura mes Agasit, Beqirit dhe drejtuesve të AKSHI-t, ku diskutoheshin drejtpërdrejt projekte konkrete dhe procedura prokurimi.
Pamjet janë siguruar përmes një pajisjeje të fshehtë filmimi, e cila ka dokumentuar hyrje-daljet dhe bisedat mes personave nën hetim. SPAK vlerëson se këto takime nuk kanë qenë rastësore, por pjesë e një koordinimi të qëndrueshëm për ndikim në tenderë.
“Projekti bën 2 milionë, ne do ta bëjmë 4”
Një nga episodet më domethënëse të dosjes lidhet me një bisedë të përgjuar, ku sipas SPAK dëgjohet shprehja:
“Projekti bën 2 milionë, ne do ta bëjmë 4.”
Hetuesit e konsiderojnë këtë frazë si tregues të qartë të rritjes së qëllimshme të fondit limit dhe të paracaktimit të vlerave të kontratave publike, në mënyrë që përfitimi financiar të ishte më i madh për operatorët e lidhur me skemën.
Ky episod përdoret nga SPAK si provë që tenderët nuk trajtoheshin mbi bazën e nevojave reale, por mbi interesa të dakordësuara paraprakisht.
Roli i secilit në skemë, sipas SPAK
Ergys Agasi përshkruhet si nyja lidhëse e takimeve dhe koordinimit, me ambientin e zyrës së tij të përdorur për diskutime dhe marrëveshje joformale.
Ermal Beqiri rezulton i lidhur drejtpërdrejt me shoqëri që merrnin pjesë në tenderët e AKSHI-t dhe i pranishëm në takime ku flitej për projekte dhe fonde.
Mirlinda Karçanaj, në cilësinë e drejtoreshës së AKSHI-t, dyshohet se ka pasur dijeni të plotë për marrëdhëniet mes Agasit dhe Beqirit dhe për diskutimet që zhvilloheshin.
Hava Delibashi, si zv.drejtoreshë, sipas SPAK mbante një rol që i jepte akses në procedura dhe dokumentacion.
Viola Agasi, punonjëse e AKSHI-t dhe pjesë e grupeve të punës për tenderë, rezulton motra e Ergys Agasit, fakt që SPAK e konsideron konflikt të qartë interesi.
Erjon Ismaili, zv.drejtor i Policisë së Tiranës, përmendet për shkak të rolit dhe pozicionit të tij në raport me episodet e presionit dhe sigurisë.
Rasti Gerond Meçe dhe heqja e paligjshme e lirisë
Një tjetër element kyç i dosjes është rasti i Gerond Meçes, i cili sipas SPAK është marrë peng dhe ushtruar presion për të hequr dorë nga ankimimet ndaj tenderëve publikë.
Pamjet filmike të sekuestruara tregojnë momentin kur Meçe afrohet nga një automjet, rrethohet nga disa persona dhe largohet me forcë. Hetuesit e lidhin këtë episod me përpjekjet për të neutralizuar kundërshtimet ligjore ndaj procedurave të prokurimit.
SPAK thekson se sjelljet e Agasit, Beqirit dhe Ismailit në raport me Meçen tregojnë rrezik konkret dhe përdorim të presionit jashtëligjor për të mbrojtur interesat e skemës.
Çfarë thotë gjykata
Gjykata e Posaçme vlerëson se ekzistojnë dyshime të arsyeshme për veprat penale dhe se personat nën hetim paraqesin rrezik për:
vijimin e veprimtarisë kriminale,
ndërhyrjen në prova,
ndikimin në dëshmitarë,
shmangien e drejtësisë.
Për këtë arsye janë vendosur masa të ndryshme sigurimi, nga arresti në burg dhe arresti shtëpie, deri te ndalimi i daljes jashtë shtetit.
***
Prokuroria e Posaçme ka kërkuar caktimin e masave të sigurimit personal për personat nën hetim: Ergys Agasi, Ermal Beqiri, Mirlinda Karçanaj, Hava Delibashi, Erjon Ismaili, Andis Papa, Gezim Hoxha dhe Rogers Rryta, të dyshuar për kryerjen e veprave penale në bashkëpunim dhe në kuadër të grupit të strukturuar kriminal.
Në kërkesën e saj, Prokuroria parashtroi se nga aktet e administruara deri më tani ekzistojnë dyshime të arsyeshme se personat e mësipërm kanë kryer veprat penale për të cilat po procedohen.
Sipas Prokurorisë, veprimtaria kriminale e dyshuar është shtrirë në kohë dhe ka pasur si qëllim manipulimin e procedurave të prokurimit publik, përfitimin e paligjshëm të fondeve publike dhe ushtrimin e presionit ndaj subjekteve ekonomike që kanë kundërshtuar këto procedura.
Nga aktet hetimore rezulton se personat nën hetim kanë bashkëpunuar në mënyrë të qëndrueshme, duke ndarë role dhe funksione të caktuara, në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal.
Gjykata, pasi u njoh me kërkesën e Prokurorisë dhe aktet e administruara në fashikull, vlerëson se ekzistojnë dyshime të arsyeshme për kryerjen e veprave penale nga personat nën hetim.
Gjykata çmon se plotësohen kushtet e parashikuara nga neni 228 i Kodit të Procedurës Penale për ekzistencën e dyshimit të arsyeshëm të bazuar në prova.
Gjithashtu, Gjykata vlerëson se plotësohen kushtet e parashikuara nga nenet 229 dhe 230 të Kodit të Procedurës Penale për caktimin e masave të sigurimit personal, duke pasur parasysh rrezikshmërinë shoqërore të veprave penale, mënyrën e kryerjes së tyre, si dhe personalitetin e personave nën hetim.
Çfarë është dokumenti që ju sjell noa.al dhe kë përfshin
Dokumenti është Vendim i Gjykatës së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, për caktimin e masave të sigurimit personal, i regjistruar më 08.12.2025 dhe i vendosur më 15.12.2025.
Vendimi është dhënë “Në emër të Republikës” nga gjyqtarja Flojera Davidhi dhe lidhet me një hetim të SPAK për një skemë të dyshuar kriminale që përfshin:
manipulim tenderësh publikë,
konkurrencë të paligjshme përmes dhunës,
heqje të paligjshme të lirisë,
pastrim parash,
veprimtari të një grupi të strukturuar kriminal.
Personat nën hetim
Në këtë procedim penal, SPAK kërkon masa sigurimi ndaj:
Ergys Agasi
Ermal Beqiri
Mirlinda Karçanaj – Drejtoreshë e Përgjithshme e AKSHI-t
Hava Delibashi – Zv.drejtoreshë e AKSHI-t
Erjon Ismaili – Zv.drejtor i Policisë së Tiranës
Andis Papa
Gezim Hoxha
Rogers Rryta
Veprat penale për të cilat hetohen
Sipas SPAK dhe referencës ligjore në vendim, personat dyshohen për:
Shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike
Konkurrencë të paligjshme nëpërmjet dhunës
Heqje të paligjshme të lirisë
Grup i strukturuar kriminal
Kryerje veprash penale nga organizata kriminale
Pastrimi i produkteve të veprës penale
(Parashikuar nga nenet 110, 170/b, 258/2, 333/a, 334 etj. të Kodit Penal)
Çfarë kërkon SPAK (masat e sigurimit)
SPAK ka kërkuar masa të ndryshme sigurimi:
Arrest në burg për:
Ergys Agasi
Ermal Beqiri
Arrest shtëpie për:
Mirlinda Karçanaj
Hava Delibashi
Ndalim daljeje jashtë shtetit + pezullim detyre për:
Erjon Ismaili
Ndalim daljeje jashtë shtetit për:
Andis Papa
Gezim Hoxha
Rogers Rryta
Çfarë thotë thelbi i hetimit
SPAK dyshon se këta persona, në bashkëpunim, kanë ndërtuar një skemë të organizuar për:
paracaktimin e fituesve të tenderëve në AKSHI,
përjashtimin e operatorëve të tjerë përmes kritereve fiktive,
ushtrimin e presionit, dhunës dhe heqjes së lirisë ndaj personave që ankimonin tenderët,
përfitime të paligjshme financiare nga fondet publike.
ZBARDHJE E DOSJES
“…personat ndaj të cilëve zhvillohen hetimet: Ermal Beqiri, Ergys Agasi, Mirlinda Karçanaj, Erjon Ismaili, Hava Delibashi, Andis Papa, Gezim Hoxha dhe Rogers Rryta…”
“Për shkak të rrethanave të faktit dhe personalitetit të personave ndaj të cilëve zhvillohen hetimet, ka rrezik se ata sërish mund të kryejnë krime më të rënda ose të të njëjtit lloj me të cilin po procedohen, pasi nga aktet e deritanishme hetimore rezulton se ata vazhdojnë veprimtarinë e tyre kriminale.”
“Plotësohen kriteret e përgjithshme dhe ato të veçanta të parashikuara nga nenet 229 dhe 230/1 të K.Pr.Penale, për caktimin ndaj personave nën hetim të masave të sigurimit personal shtrënguese ‘Arrest në burg’ të parashikuar nga neni 238 i K.Pr.Penale.”
“Nga aktet e deritanishme rezulton se rrezikshmëria e personave nën hetim është mjaft e madhe, si dhe ka rrezik se ata sërish mund të kryejnë krime më të rënda ose të të njëjtit lloj me të cilin po procedohen dhe mund të vazhdojnë veprimtarinë e tyre kriminale duke shkaktuar dëm të konsiderueshëm financiar buxhetit të shtetit.”
“Gjithashtu ekziston rreziku që këta persona t’u fshihen hetimeve, duke iu shmangur hetimit, apo pasojave të ekzekutimit të dënimeve të mundshme.”
VLERËSIMI I GJYKATËS
“Gjykata në rastin konkret konstaton se caktimi i masave të sigurimit ndaj personave nën hetim Ergys Agasi, Ermal Beqiri, Mirlinda Karçanaj, Hava Delibashi, Erjon Ismaili, Andis Papa, Gezim Hoxha dhe Rogers Rryta, është i nevojshëm.”
“Ekziston rreziku që këta shtetas të vijojnë të kryejnë veprat penale të të njëjtit lloj, apo të ngjashme, kjo për shtetasit që dyshohet se e kanë kryer veprën penale në formacionin e posaçëm, atë të grupit të strukturuar kriminal.”
RREZIKU I NDËRHYRJES NË PROVA
“Ekziston rreziku i marrjes së provave, për të gjithë personat nën hetim, duke qenë se prokuroria ende ka për t’u pyetur shumë shtetas të tjerë që mund të kenë dijeni për veprën penale.”
“Duke pasur në konsideratë sjelljet e z. Agasi, z. Beqiri dhe z. Ismaili (pozicionin dhe funksionin e këtij shtetasi – zv.drejtor i Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë), në raport me viktimën z. Meçe, rreziku është mjaft evident dhe prezent.”
“Znj. Karçanaj dhe znj. Delibashi janë në pozita drejtuese në institucionin e AKSHI-t, konkretisht Drejtoresha e Përgjithshme dhe Zv.Drejtoresha e Përgjithshme.”
URDHËRAT PËR NDALIM DALJEJE JASHTË SHTETIT
“Urdhërohet personi nën hetim Andis Papa të mos largohet nga territori i Republikës së Shqipërisë pa autorizimin e gjykatës.”
“Urdhërohet personi nën hetim Gezim Hoxha të mos largohet nga territori i Republikës së Shqipërisë pa autorizimin e gjykatës.”
“Urdhërohet personi nën hetim Rogers Rryta të mos largohet nga territori i Republikës së Shqipërisë pa autorizimin e gjykatës.”
ROLI I SECILIT PERSON NË SKEMË
Ergys Agasi
Përshkruhet si qendër koordinimi e takimeve; ambienti i zyrës së tij përdoret për diskutime mbi projekte/prokurime; lidhje të drejtpërdrejta me operatorë ekonomikë.
Ermal Beqiri
Ortak/partner në shoqëri pjesëmarrëse në tenderë; i pranishëm në takimet e regjistruara; përfshirje në diskutime mbi projekte dhe fondet.
Mirlinda Karçanaj (Drejtore e Përgjithshme e AKSHI-t)
Njohje dhe kontakte direkte me Agasin/Beqirin; pjesëmarrje në takime; dosja vlerëson dijeni të plotë mbi marrëdhëniet dhe diskutimet.
Hava Delibashi (Zv.Drejtore e AKSHI-t)
Pozitë drejtuese; rrezik ndikimi mbi dokumente/procedura sipas arsyetimit të masave.
Viola Agasi
Punonjëse në AKSHI, pjesë e grupeve të punës për tenderë; motra e Ergys Agasit → element konflikt-interesi sipas SPAK.
(Roli i secilit është përshkruar në arsyetimin e masave dhe analizën e rrezikut procedural.)
Vlerësimet e gjykatës
Gjykata vlerëson se nga aktet e administruara ekziston rreziku që personat nën hetim të vijojnë kryerjen e veprave penale të të njëjtit lloj ose të ngjashme, duke pasur parasysh mënyrën e organizimit të veprimtarisë së dyshuar kriminale dhe pozitat që disa prej tyre mbajnë në institucione publike.
Gjithashtu, ekziston rreziku që personat nën hetim të ndërhyjnë në marrjen ose administrimin e provave, duke ndikuar në dëshmitarë apo duke fshehur ose manipuluar dokumentacionin përkatës.
Gjykata merr në konsideratë faktin se disa nga personat nën hetim ushtrojnë funksione drejtuese në institucione shtetërore, çka rrit rrezikun e ndërhyrjes në procesin hetimor dhe të deformimit të provave.
Në këto kushte, Gjykata çmon se masat e sigurimit personal janë të domosdoshme për garantimin e zhvillimit normal të hetimeve dhe për parandalimin e rrezikut të ikjes.
Për sa i përket personit nën hetim Ergys Agasi, nga aktet rezulton se ai ka pasur rol aktiv në organizimin e takimeve dhe kontakteve me persona të tjerë nën hetim, si dhe ka shërbyer si pikë lidhëse ndërmjet subjekteve ekonomike dhe funksionarëve publikë.
Nga aktet hetimore rezulton se ambientet e zyrës së tij janë përdorur për zhvillimin e takimeve ku janë diskutuar çështje që lidhen me procedurat e prokurimit publik.
Për personin nën hetim Ermal Beqiri, nga aktet rezulton se ai ka marrë pjesë në takime të përsëritura me Ergys Agasin dhe persona të tjerë nën hetim, duke diskutuar projekte konkrete dhe procedura prokurimi.
Nga aktet rezulton se Beqiri ka pasur interesa të drejtpërdrejta në shoqëri tregtare që kanë marrë pjesë në procedura prokurimi pranë AKSHI-t.
Për personin nën hetim Mirlinda Karçanaj, nga aktet rezulton se ajo ka pasur njohje dhe kontakte të drejtpërdrejta me Ergys Agasin dhe Ermal Beqirin, si dhe ka marrë pjesë në takime të zhvilluara në ambientet e zyrës së Ergys Agasit.
Gjykata vlerëson se pozita e saj si Drejtore e Përgjithshme e AKSHI-t krijon rrezik konkret për ndikim në proceset hetimore dhe në administrimin e dokumentacionit përkatës.
E PLOTË: “O çuna unë nuk jam kriminel”/ Gerond Meçe tregon momentin e rrëmbimit: Personi i dytë nuk dinte të vinte prangat, aty kuptova se nuk ishin nga SPAK a BKH
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd