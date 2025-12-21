Plagosje me thikë në zonën e plazhit të Durrësit, një 45-vjeçar dërgohet me urgjencë në spital

PËRDITËSIM: Identifikohet burri nga Tirana që e plagosën sonte në Durrës, çfarë thotë policia
DURRËS – Një ngjarje e rëndë është shënuar në lagjen nr. 13, në zonën e plazhit të Durrësit, ku një person është plagosur me armë të ftohtë.
Nga vendngjarja raportohet se i plagosuri është Florant Sinanaj, një taksist 45 vjeçar nga Tirana, i cili është përfshirë në një konflikt me një drejtues tjetër mjeti në zonën e Plazhit të Durrësit, për shkak të një parakalimi.
Sipas informacioneve paraprake, i plagosuri është një burrë rreth 45 vjeç, i cili është transportuar me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Durrësit për ndihmë mjekësore.
Burime nga spitali bëjnë me dije se ai ka marrë trajtimin e nevojshëm, ndërsa gjendja e tij shëndetësore nuk është bërë ende publike.
Policia ka mbërritur në vendngjarje dhe ka nisur hetimet për të zbardhur rrethanat e konfliktit që çoi në plagosje.
Deri më tani, identiteti i të plagosurit dhe ai i autorit nuk janë bërë të ditur, ndërsa nuk dihet as motivi i ngjarjes.
Autoritetet po punojnë për identifikimin dhe kapjen e autorit, si dhe për sqarimin e plotë të dinamikës së incidentit. Hetimet vijojnë.
Durrës / Informacion paraprak
Rreth orës 17:35, në lagjen nr. 13, Durrës, dyshohet se, gjatë një konflikti, është goditur me mjet prerës (thikë), nga persona ende të paidentifikuar, shtetasi F. S., 45 vjeç, banues në Tiranë, i cili ndodhet në spital, në kujdesin e mjekëve.
Grupi hetimor po punon për sqarimin dhe dokumentimin e rrethanave të ngjarjes, me qëllim identifikimin dhe kapjen e autorëve.
