Mijëra foto të publikuara, përfshirë atë të Clinton në pishinë me një grua! Publikohet e censuruar dosja e Epstein!

Epstein u akuzua në vitin 2019 në gjykatën federale të Manhattanit për trafikim seksual të të miturve, shumë prej të cilëve dyshohet se i kishte përndjekur ndërsa ata po i bënin masazhe. Ai vdiq ndërsa priste gjyqin dhe vdekja e tij u cilësua si vetëvrasje, por dyshime të forta u hodhën për këtë pistë
SHBA – Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka filluar të publikojë në faqen e tij të internetit, qindra dosje të Epstein, përfshirë foto të shumta. Dokumentet lidhen me hetimin e kryer nga autoritetet amerikane ndaj Epstein, i cili zyrtarisht u tha se kreu vetëvrasje në burg në vitin 2019.
Kush ishte Jeffrey Epstein dhe çfarë janë dosjet e tij që kanë trazuar SHBA
Disa nga fotot në 3,500 dosjet e publikuara në faqen e internetit të Departamentit të Drejtësisë duket se janë shumë të natyrës seksuale dhe janë redaktuar. Disa janë shënuar si CSAM, që do të thotë Material për Abuzimin Seksual të Fëmijëve.
Epstein njihej për faktin se rrethohej nga njerëz të pasur dhe me ndikim dhe ishte mik për shumë vite me Donald Trump përpara se manjati i Manhattanit të zgjidhej president. Një mjet kërkimi në faqen e internetit të Departamentit të Drejtësisë e shfaq emrin e Trump qindra herë në dokumentet e publikuara rishtazi.
Ndër fotot e përfshira në dosjet e publikuara të Jeffrey Epstein, shumë prej tyre përfshijnë ish-Presidentin e SHBA-së Bill Clinton.
Clinton shfaqet në një vaskë me një grua, fytyra e së cilës është e mbuluar. Dosja nuk tregon se kur është bërë fotografia.
Ekziston gjithashtu një foto pa datë e Clinton dhe këngëtarit të Rolling Stones, Mick Jagger, pranë një gruaje, fytyra e së cilës është fshehur.
Ndër mijëra foto gjendet edhe ylli i popit Michael Jackson. Këngëtari, i cili vdiq në vitin 2009, është fotografuar pranë Epstein, por dosjet nuk tregojnë datën ose rrethanat.
Ndërkohë Aktori Chris Tucker shihet duke pozuar me bashkëpunëtoren e dënuar të Epstein, Ghislaine Maxwell.
Një foto në dosjet e publikuara duket se tregon ish-Princin Andrew të shtrirë mbi pesë persona, me Ghislaine Maxwell që qëndron pas tyre.
Foto ka edhe me aktorin Kevin Spacey.
Zëvendës Prokurori i Përgjithshëm i SHBA-së, Todd Blanche, deklaroi se gjatë shqyrtimit të dokumenteve, u identifikuan më shumë se 1,200 viktima, emrat e të cilëve u redaktuan ose u lanë jashtë.
"Përveç censurimit të emrave të këtyre viktimave, ne gjithashtu kemi redaktuar dhe nuk po publikojmë asnjë material që mund të çojë në identifikimin e tyre", shkroi Blanche në një deklaratë për mediat amerikane.
Epstein dyshohet se e prezantoi Trumpin me një vajzë 14-vjeçare
Presidenti i SHBA-së përmendet gjithashtu në paketën e dosjeve të publikuara nga departamenti i drejtësisë.
Dokumentet e gjykatës detajojnë se Epstein dyshohet se ia ka prezantuar Trumpit një vajzë 14-vjeçare në resortin e tij Mar-a-Lago në Florida.
Gjatë takimit në vitet 1990, Epstein e goditi Trumpin me bërryl dhe "e pyeti me shaka", duke iu referuar vajzës, "kjo është e mirë, apo jo?", thuhet në dokument.
Trump buzëqeshi dhe tundi kokën në shenjë dakordësie, sipas padisë së ngritur kundër pasurisë së Epstein dhe Ghislaine Maxwell në vitin 2020.
Dokumenti thotë se "të dy qeshën" dhe vajza u ndie në siklet, por "në atë kohë, ishte shumë e vogël për të kuptuar pse".
Viktima pretendon se është ngacmuar dhe abuzuar nga Epstein për shumë vite. Në dosjen gjyqësore, ajo nuk ngre akuza kundër Trump.
Episodi i supozuar është një nga përmendjet shumë të pakta të presidentit në mijëra dosjet e publikuara të premten. Ai mund të shihet në disa foto, por përfshirja e tij është minimale në rastin më të mirë.
Sakaq, ka ende faqe që duhen publikuar.
Zëvendës Prokurori i Përgjithshëm Todd Blanche ka thënë se "disa qindra mijëra" faqe dokumentesh janë ende duke u shqyrtuar dhe ende nuk janë bërë publike.
Presidenti amerikan ka thënë më parë se ishte mik i Epstein për vite me radhë, por tha se ata u grindën rreth vitit 2004, vite para se Epstein të arrestohej për herë të parë.
Trump ka mohuar vazhdimisht çdo shkelje në lidhje me Epstein.
